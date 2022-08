Diese 5 Tech-Gadgets kennt die heutige Jugend nicht mehr

Früher gehörten Faxgeräte im Büro zur Standardausstattung. Und auch in vielen Privathaushalten war ein solches Gerät vorhanden. Man kann damit ein Dokument scannen und quasi in Echtzeit über das Telefonnetz an ein anderes Faxgerät übermitteln. Auch heute lassen sich weiterhin Faxe verschicken. 4 von 10 Unternehmen setzen noch regelmäßig auf diese Technik. Router wie die FritzBox lassen sich sogar als digitaler Fax-Sender oder -Empfänger verwenden.

Fragt man hingegen Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren, kann rund ein Drittel mit dem Begriff „Faxgerät“ überhaupt nichts anfangen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Branchenverbands Bitkom. In der Altersgruppe 6 bis 9 Jahre kennen sogar nur 13 Prozent aller befragten Kinder den Begriff.

Wird immer noch verwendet: Ein modernes Fax-Gerät

Diese Gadgets sind noch unbekannter

Für die Umfrage wurden über 900 Kinder in Deutschland befragt. Dabei kam heraus: Das Faxgerät ist nicht das unbekannteste Tech-Gadget des vergangenen Jahrtausends. Den legendären Walkman kennen nur noch 44 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen. In der jüngeren Altersgruppe sogar nur noch 7 Prozent. Der technische Fortschritt geht eben immer weiter und statt mit Hörspiel-Kassetten wachsen die heutigen Kinder mit Toniebox und Co auf.

Ebenfalls technisch überholt ist die Diskette. Zwar dient das Symbol weiterhin als universales Icon zum Speichern in Word, PowerPoint und Co, doch das eigentliche Tech-Gadget ist mittlerweile in Vergessenheit geraten. So kann nur noch ein Drittel der befragten Kinder und Jugendlichen mit dem Begriff etwas anfangen.

Mit maximal 1,44 Megabyte Kapazität würde heutzutage auch nicht einmal ein einziges Smartphone-Foto darauf Platz finden. Bis Windows 95 konnte man noch das komplette Betriebssystem auf mehreren Disketten kaufen.

3,5 Zoll Disketten von Apple

Auch weitere Tech-Gadgets geraten in Vergessenheit

Zunehmend unbekannter werden auch Telefone mit Wählscheibe (67 Prozent) und die Schreibmaschine (76 Prozent). Auch der MP3-Player gerät langsam in Vergessenheit. Das Smartphone hat den portablen Musikspieler weitestgehend obsolet gemacht und im Mai dieses Jahres wurde auch der letzte iPod von Apple eingestellt.