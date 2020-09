Das Samsung Galaxy A51 ist aktuell das beliebteste Android-Smartphone der Welt. Das Gerät kam erst im Januar für rund 370 Euro in den Handel und ist nach Angaben des Marktforschers Strategy Analytics das meistverkaufte Smartphone weltweit. Laut den Untersuchungen des Marktforschungsunternehmens ging das Mittelklasse-Modell im ersten Quartal 2020 6 Millionen Mal über die Ladentheke. Nach wie vor belegt das Galaxy A51 in unserer aktuellen Top 10 der beliebtesten Smartphones den ersten Platz. Und mittlerweile ist der Preis auf unter 280 Euro gefallen.

Doch was ist die Alternative zum Galaxy A51? Oder existiert sie gar nicht? Schauen wir uns die Eckdaten und Testergebnisse einmal an: Das beliebte Samsung-Smartphone besitzt ein 6,5 Zoll großes OLED-Display, 4 GB Arbeitsspeicher, vier Kameras und 128 GB internen Speicher. Auf der Negativ-Seite: Das Smartphone ist nicht wasserdicht, es fehlt eine Telebrennweite und die Akkulaufzeit könnte besser sein.

Das ist die neue Alternative zum Galaxy A51

LG hat mit dem K62, K52 und K42 gleich drei neue Smartphone-Modelle vorgestellt. Insbesondere das LG K52 zieht die Blicke auf sich – nicht nur aufgrund der auffälligen Ähnlichkeit zum Galaxy A51:

Auch die Ausstattung des neuen Mittelklasse-Smartphones aus Südkorea kann sich sehen lassen. Wie das Galaxy A51 verfügt das LG K52 über 4 GB Arbeitsspeicher, aber ein etwas kleineres internes Datendepot, das 64 GB aufweist. Dafür lässt es sich per microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitern. Auch der Akku ist mit 4.000 mAh genauso groß. Zwar ist das Display mit 6,6 Zoll minimal größer als das des Galaxy A51. Jedoch – und hier ist ein Kritikpunkt – löst es „nur“ in HD+ statt Full-HD+ auf.

Bei der Kameraausstattung indes zieht LG mit dem Samsung Galaxy A51 gleich. Auch das K52 hat vier Kameras auf der Rückseite. Dazu gehören ein Weitwinkelobjektiv mit 48-Megapixel-Sensor und eine Ultraweitwinkelbrennweite. Hinzu kommen jeweils eine 2-Megapixel-Kamera für Tiefeninformationen und eine für Makroaufnahmen. Auf der Vorderseite, im Display integriert, befindet sich eine 13-Megapixel-Kamera, mit der du Selfies aufnehmen kannst.

Marktstart und Preis der K-Reihe

Die neue K-Reihe will LG bereits im Oktober in den Handel bringen. Preise hat der Hersteller aber noch nicht verraten. Und das könnte am Ende der Knackpunkt sein. Sollte das LG K52 mehr kosten, als das Galaxy A51 aktuell kostet, wäre es vermutlich keine Alternative mehr. Sollte das K52 jedoch der unmittelbare Nachfolger des LG K50s sein, könnte der Preis sich in einer ähnlichen Sphäre bewegen. Für das Mittelkasse-Modell des Vorjahres verlangte LG zum Marktstart nämlich rund 200 Euro.

Übrigens: Neben dem LG K52 kommt im Oktober auch das LG K42 auf den Markt. Es ist zwar minimal schwächer ausgestattet, überzeugt dafür aber mit einer frischen Optik in vier Farben.

