Für viele Film- und Serien-Fans weltweit ist das schlagkräftigste Argument, Disney+ zu abonnieren, „Die Simpsons“. Läuft die Kultserie in Deutschland nach wie vor im Free TV, beispielsweise bei ProSieben, können Simpsons-Jünger ihre Lieblinge nun immer verfolgen, wann sie wollen. Doch die Freude auf die insgesamt dreißig Staffeln ist betrübt: durch Disney+ gehen nun viele Pointen verloren.

Schuld an der Misere ist das moderne Breitbildformat, in dem Disney+ die Inhalte ausliefert. Grund für die aktuell witzlosen Folgen bei den „Simpsons“ ist vor allem das Alter der Serie. Denn viele Staffeln rund um Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie sind ursprünglich im 4:3-Format produziert worden. Im neumodernen Zeitalter und vor allem auf Smartphones oder Flatscreens ist das „problematisch“, da Inhalte im 16:9-Format angezeigt werden.

Das Resultat: Dadurch, dass „Die Simpsons“ nun bei Disney+ über das neue Format gestreckt werden, sind viele Bilder beschnitten. Die eigentlichen „stummen“ Witze und Pointen, von denen es in der Kultserie nur so wimmelt, sind schlicht und ergreifend nicht mehr zu sehen.

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format -- this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl