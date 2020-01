Zum ersten Mal sendet VOX seine Erfolgs-Show „Die Höhle der Löwen“ im Frühjahr. Die sechste Staffel des Formats, in dem sich junge Startups um prominente und finanzielle Unterstützung bewerben, wurde aufgeteilt. Die Frühjahrs-Folgen sind zudem die letzten mit dem bekanntesten Investor der Runde, Frank Thelen. Der streitbare Bonner hatte sich über die Sendung einen Namen gemacht. Ab der nächsten Staffel wird er durch den ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg ersetzt.

DHDL 2020: Sendetermin steht fest

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, startet VOX den zweiten Teil der aktuellen Staffel am 10. März. Es bleibt also beim gewohnten Dienstagabend, an dem die Löwen – neben Frank Thelen sind das Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Nils Glagau und Georg Kofler – auf Startup-Fang gehen. Die RTL-Gruppe hat den Sendestart bestätigt. Insgesamt gibt es in der aktuellen Staffel noch sechs Folgen, die im Wochenrhythmus ausgestrahlt werden.

Die Investoren bei DHDL. Quelle: TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams bei DHDL Quelle: TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer beiDie Höhle der Löwen Quelle: TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler von DHDL Quelle: TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel bei Die Höhle der Löwen Quelle: TVNOW / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen bei Die Höhle der Löwen Quelle: TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl bei Die Höhle der Löwen Quelle: TVNOW / Bernd-Michael Maurer Investor Nils Glagau bei Die Höhle der Löwen Quelle: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Moderiert wird die Sendung nach wie vor von Emias Habtu. Seit 2014 gibt es die Sendung, immer wieder mit wechselnden Investoren. Derzeit sind es die genannten sieben, die sich pro „Pitch“ fünf Plätze im Studio teilen.

Eindruck gefällig? Die Höhle der Löwen: Kein Schweiß!

DHDL vs. „The Masked Singer“ – große Show-Konkurrenz für die Löwen

VOX geht mit dem Dienstags-Sendeplatz im Frühjahr 2020 ein hohes Risiko ein. ProSieben startet am gleichen Termin zur gleichen Uhrzeit (20:15 Uhr) die nächste Staffel seines eigenen Erfolgsformats aus dem Sommer 2019: „The Masked Singer“ geht dabei in die nächste Runde. Gerade in den Werbepausen der jeweils anderen Show dürften die Sender-Sprung-Bewegungen deutlich werden.

Die „The Masked Singer“-Macher dürfte die VOX-Konkurrenz auf dem Sendeplatz ebenfalls nicht froh machen. Die Promi-Show, in der ein Rateteam anhand einer Gesangsdarbietung den völlig verkleideten (maskierten) Sänger erkennen soll, muss vom Donnerstag auf den Dienstag ausweichen, da „Germany’s next Topmodel“ diesen Platz seit Jahren fest gebucht hat.

Den Überblick behalten mit TV-Apps

Ab März wird es also wild im deutschen Show-Geschäft. Fans aller genannten Sendungen wird die Fülle freuen und die Überschneidung ärgern. Die Lösung hier: Zeitversetzt schauen. Das geht zum Beispiel mit TV-Streaming-Anbietern wie Zattoo und waipu.tv oder den Apps der übertragenden Sendergruppen: TV Now bei VOX und Joyn Plus+ bei ProSieben.

Jetzt weiterlesen TV-Streaming: Die größten Anbieter im Vergleich

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.