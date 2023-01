Die Flaggship-Killer kommen: Aufregende Smartphones für 2023

Samsung Galaxy A14 5G: 5G-Smartphone für Einsteiger

So hat Samsung brandaktuell das auf Android 13 basierende Galaxy A14 5G vorgestellt. Obwohl es sich um ein Einsteiger-Smartphone handelt, wird 5G an Bord sein. Zudem abhängig vom Markt 4 oder 6 GB Arbeitsspeicher (RAM) sowie 64 oder 128 GB interner Speicher. Per MicroSD-Karte ist eine Speichererweiterung um bis zu 1 TB möglich. Das Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz ist 6,6 Zoll groß und löst in Full HD+ auf. Neben einer 13 Megapixel starken Frontkamera dürfen sich Käufer auf der Rückseite über drei weitere Kameras (50 + 2 + 2 Megapixel) freuen. Welcher Prozessor verbaut ist, ist noch unklar. Samsung verrät bisher nur, dass es sich um einen Achtkerner handelt. Der 5.000 mAh große Akku lässt sich mit bis zu 15 Watt aufladen. Nach Europa soll das Smartphone voraussichtlich im April kommen. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) soll bei 229 Euro liegen.

Das Samsung Galaxy A14 5G wird in vier Farben auf den Markt kommen – unter anderem in Grün.

Das OnePlus 11 ist da – demnächst auch in Europa

Vorerst nur in China vorgestellt, aber voraussichtlich ab Februar auch ein Kandidat für den Vertrieb in Europa: das neue OnePlus 11. Herzstück dieses neuen Oberklasse-Smartphones ist der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, flankiert von 12 oder 16 GB RAM sowie 256 oder 512 GB Speicherplatz. Das AMOLED-Panel ist 6,7 Zoll groß, bietet eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine Auflösung von 1.440 x 3.216 Pixeln. Eine Wiederaufladung des 5.000 mAh großen Akkus ist mit bis zu 100 Watt möglich. Die Kameras: 50 + 48 + 32 Megapixel auf der Rückseite mit Hasselblad-Zertifizierung und 16 Megapixel auf der Vorderseite. Die Preise liegen in China im Vorverkauf zwischen 550 Euro (12 GB + 256 GB) und 670 Euro (16 GB + 512 GB). Hierzulande musst du mit Aufpreisen von mindestens 100 Euro rechnen.

Auch optisch ist das neue OnePlus 11 ein Hingucker.

Honor 80 GT: Der nächste Angriff auf bekannte Flaggschiffe

Ebenfalls als eine Art Flaggschiff-Killer präsentiert sich das in China neu vorgestellte Honor 80 GT. Es bietet neben dem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 als zentrale Recheneinheit 12 oder 16 GB RAM sowie 256 GB internen Speicher. Ferner gehören eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite (54 + 8 + 2 Megapixel) sowie eine einzelne Frontkamera (16 Megapixel) zur Ausstattung. Das AMOLED-Display dieses Smartphones ist 6,67 Zoll groß und löst mit 1.080 x 2.400 Pixeln auf. Der Akku bietet eine Kapazität von 4.800 mAh und lässt sich mit bis zu 66 Watt aufladen. Etwas überraschend kommt ab Werk aber nur Android 12 zum Einsatz. Der Preis liegt in China umgerechnet bei 450 respektive 495 Euro. Auch hier gilt, dass bei einer Einführung in Europa etwa 100 Euro höhere Kosten zu erwarten sind.

In drei Farben erhältlich: das Honor 80 GT.

Zwei neue Smartphones von Motorola

Und auch von Motorola gibt es neue Smartphones zu bestaunen. Neben dem Thinkphone hat auch das Motorola G53 neu das Licht der Welt erblickt. Auch in diesem Fall zunächst aber nur in China. Eine spätere Einführung in Europa gilt aber als nicht ausgeschlossen. Zu 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz gesellt sich auf Basis von Android 13 ein namentlich nicht näher konkretisierter Qualcomm-Prozessor. Der LCD-Bildschirm ist 6,5 Zoll groß, bietet eine Wiedeholfrequenz von 120 Hz, löst aber nur mit 720 x 1.600 Pixeln auf. Auf der Rückseite ist eine Dual-Kamera (50 + 2 Megapixel) zu finden, vorne eine 8-Megapixel-Kamera. Der Preis liegt dafür aber auch umgerechnet bei nur 150 Euro.

Modern anzusehen: das Motorola Moto G53.

Deutlich hochwertiger: das Motorola Moto X40, das hierzulande zu einem späteren Zeitpunkt als Edge 40 in den Handel kommen könnte. Es steht in drei Speicherkonfigurationen zur Verfügung (8/128 GB, 12/256 GB und 12/512 GB) und kostet umgerechnet zwischen 465 und 590 Euro. Dafür gibt es auf Basis von Android 13 neben einem 6,7 Zoll großen Touchscreen (165 Hz, 1.080 x 2.400 Pixel) eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite (50 + 50 + 12 Megapixel) sowie eine 60-Megapixel-Frontkamera. Als Prozessor kommt der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz. Der 4.600 mAh große Akku lässt sich mit bis zu 125 Watt mit neuer Energie versorgen.

Neuer Flachmann: das Motorola Moto X40.

Oppo Find N2 (Flip): Neue Foldables

Oder soll es lieber ein neues Foldable, also ein Smartphone mit klappbarem Display sein? Dann könnte dir das auf Android 13 basierende Oppo Find N2 Flip gefallen. Es bietet auf der Innenseite einen 6,8 Zoll großen AMOLED-Bildschirm (1.080 x 2.520 Pixel, 120 Hz) und ist auf der Außenseite zusätzlich mit einem 3,26 Zoll großen Zweitdisplay bestückt (AMOLED, 382 x 720 Pixel). Beim Prozessor hat sich Oppo für den MediaTek Dimensity 9000+ entschieden und baut darauf drei verfügbare Speicherkonfigurationen auf: 8 + 256 GB, 12 + 256 GB sowie 16 + 512 GB. Zu einer Hauptkamera mit einer Auflösung von 50 Megapixeln gesellt sich eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln. Vorne steht eine 32-Megapixel-Kamera für Selfies und Videoanrufe bereit. Der Akku bietet eine Kapazität von 4.300 mAh und ist mit 44 Watt wiederaufladbar. Die Preise liegen in China abhängig von der gewählten Speichervariante zwischen 820 und 960 Euro.

Konkurrenz für das Samsung Galaxy Flip 4: das Oppo Find N2 Flip.

Ebenfalls neu: das noch etwas hochwertigere Oppo N2. Bei diesem Foldable kommt auf der Innenseite ein 7,1 Zoll großer AMOLED-Bildschirm zum Einsatz (1.792 x 1.900 Pixel), außen ist ein 5,54 Zoll großes AMOLED-Panel verbaut (1.080 x 2.120 Pixel). Beide Displays bieten eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Rückseitig sind drei Kameras zu finden (50 + 48 + 32 Megapixel), für Videotelefonate ist eine weitere Kamera mit einer Auflösung von 32 Megapixeln nutzbar. Beim SoC hat sich Oppo für den Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 entschieden, beim Akku für ein Modell mit einer Kapazität von 4.520 mAh – wiederaufladbar mit 67 Watt. Das Modell mit 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz kostet in China umgerechnet 1.095 Euro, die Variante mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB internem Speicher ist für 1.235 Euro zu haben.

Teures Foldable: das Oppo Find N2.

TCL zeigt zwei neue Smartphones auf der CES

TCL hat unterdessen die CES in Las Vegas genutzt, um einen Ausblick auf zwei neue Einsteiger-Smartphones zu geben: das TCL 40 SE und das TCL 40 R 5G. Während das TCL 40 SE ein 6,75 Zoll großes Display (90 Hz, 720 x 1.600 Pixel) bietet, sind es beim TCL 40 R 5G 6,6 Zoll (90 Hz, 720 x 1.612 Pixel). Beim Prozessor setzt das SE-Modell auf den MediaTek Helio G37, während es beim 5G-Modell der MediaTek Dimensity 700 ist. Keinen nennenswerten Unterschiede gibt es bei den verbauten Kameras auf der Rückseite zu vermelden: 50+2+2 Megapixel auf der Rückseite und 8 Megapixel vorne.

Neu von TCL: das TCL 40 SE (links) und das etwas größere TCL 40 R 5G.

Das TCL 40 R 5G basiert auf Android 12 und kommt mit 4 GB RAM sowie 64 oder 128 GB Speicherplatz in den Handel. Beim TCL 40 SE ist ab Werk Android 13 vorinstalliert und es besteht die Auswahl zwischen einem Modell mit 4 GB RAM und 128 GB Speicher sowie einer Variante mit 6 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Eine Speichererweiterung ist bei beiden Telefonen mit einer MicroSD-Karte mit bis zu 1 TB möglich. Zu Preisen hält sich TCL noch bedeckt. Sie dürften aber um unteren dreistelligen Bereich liegen.