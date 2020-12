Es ist noch nicht Weihnachten, aber du kannst deine Vorfreude auf die Festtage nicht nur steigern, sondern dir mit tollen Gewinnen aus den Adventskalendern der Hersteller und Händler im Netz auch selbst ein Geschenk machen. Ganz egal, ob du etwas besonders geleistet hast, stolz auf dich oder einfach froh bist, dass du das Jahr 2020 einigermaßen gut überstanden hast.

Smarte Geräte vom Feinsten befinden sich in allerlei Adventskalendern von unzähligen Unternehmen, Herstellern und Händlern. Doch wer soll da den Überblick behalten? Wir. Die besten Adventskalendertürchen haben wir durchgeklickt und präsentieren dir hier die drei besten Tagesgewinne.

Die Top 3 Adventskalender-Türchen am 17. Dezember

Die Liste der Top 3 spart dir das nervige Klicken auf alle Adventskalender im Netz und gibt die Favoriten der Redaktion wieder. Hast du ein besseres Türchen entdeckt? Dann poste es doch in die Kommentare unter diesem Artikel!

Smart Gardening, E-Bikes und E-Scooter bei toom

Der Baumarkt toom hat hinter dem heutigen Adventskalendertürchen ein buntes Potpourri. Zu holen gibt es neben einer Akku-Kettensäge und einem Nasstrockensauger auch einen smarten Rasenmähroboter für deinen smarten Garten. Bist du stattdessen lieber elektrisch auf den Straßen deiner Stadt unterwegs, kannst du auch ein E-Bike sowie einen E-Scooter absahnen. Alle Produkte stammen von Einhell.

Apple iPad Air bei Stiftung Warentest

Schon mehrfach hatte Stiftung Warentest Apple-Produkte in ihrem Adventskalender versteckt. So ist es auch heute, am 18. Dezember. Hinter dem Türchen kommt das iPad Air zum Vorschein, das du gewinnen kannst. Das Tablet bietet unter anderem ein 10,9 Zoll großes Retina-Display, eine Hauptkamera mit 12 Megapixeln und wiegt weniger als 500 Gramm.

Smartphone plus eBook bei Aldi Nord

Bei Aldi Nord lohnt es sich heute ebenfalls, das 18. Türchen zu öffnen. Zu gewinnen gibt es heute ein Doppelpack: Zum einen das Motorola Moto G8 Power, zum anderen ein Aldi life eBook. Durch den Adventskalender kannst du dich bei Aldi life eBooks einfach registrieren und mit der App das Buch lesen. Die Bibliothek des Dienstes verfügt über 1 Million Titel. Das Moto G8 Power glänzt vor allem durch seinen starken und ausdauernden Akku. Daneben besitzt es unter anderem ein 6,4 Zoll großes Display, 64 GB internen Speicherplatz und eine Triple-Kamera.

Der inside digital Adventskalender

Den rein subjektiv besten Adventskalender im Netz findest du jedoch genau vor deiner Nase. Denn auch wir bei inside digital haben satte Gewinne in unseren Kalender gesteckt. Jeden Tag aufs Neue gibt es also auch hier die Chance, ein tolles Produkt abzusahnen. Und da du schon hier bist, ist es der kürzeste Weg zum besten Türchen des Tages. Heute mit dem Devolo Magic 2 WiFi Next Multiroom Kit: