Die besten WhatsApp-Gruppennamen 2023: „Spamalot“, „Soko Bier“ und mehr

Kurznachrichten schön und gut, aber das wirklich tolle an WhatsApp ist, dass man die Nachrichten nicht nur an konkrete Personen, sondern in Gruppen posten kann. Und Gruppen gibt es unzählige: WhatsApp-Gruppen mit Freunden und der Familie, Gruppen mit Arbeitskollegen und Kommilitonen oder Gruppen für Freizeitbeschäftigungen. Glücklicherweise müssen die WhatsApp-Gruppennamen nicht genauso lauten. Nutzer können den Gruppennamen bei WhatsApp frei wählen; der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Falls deine jedoch einen kleinen Schubs in die richtige Richtung benötigt, kannst du dich auch in unserer Liste bedienen. Wir haben die besten WhatsApp-Gruppennamen des Jahres 2023 herausgesucht.

WhatsApp-Gruppennamen ändern – so geht’s

Bevor es zu den Gruppennamen geht, müsste noch geklärt werden, wie sich diese überhaupt ändern lassen. Im Grunde ist es ziemlich simpel: Alles, was du tun musst, ist die WhatsApp-Gruppe deiner Wahl aufzurufen und oben, rechts auf das Dreipunkte-Symbol zu klicken. Anschließend musst du den Bereich „Gruppeninfo“ ansteuern und dort auf den kleinen Stift neben dem aktuellen Gruppennamen klicken. Schon öffnet sich das Namens-Menü, in dem du den neuen WhatsApp-Gruppennamen eintragen und bestätigen kannst.

Allerdings kann es auch vorkommen, dass man keinen Zugriff auf das Gruppennamen-Menü hat. Das passiert dann, wenn der Gruppenadmin diese Einstellung für alle „normalen“ Nutzer gesperrt hat. Voreingestellt ist jedoch, dass die Änderung von WhatsApp-Gruppennamen frei zugänglich ist. Somit dürfte eine Sperrung in diesem Fall ein vergleichsweise seltenes Phänomen sein.

WhatsApp-Gruppennamen für Arbeitskollegen, Kommilitonen & Mitschüler

Die schlauen Füchse

Dreamteam

Lohnsklaven

5 Tage vor dem Wochenende

Sprint zur Rente

Projekt Manhattan

Intim im Team

Ponyhof

Shit happens

Wir tun nix, wir wollen nur spielen

Projekt Sandburg

Montag ist *****

Alltagshelden

Pappnasen

Drastisch unterbezahlt

Mut zur Lücke

Das A-Team

The Office

WhatsApp-Gruppennamen für Familie & Freunde

Herde

Gossip Girls

Friends4Ever

Bad Boys

Girlpower

Die Verwirrten

Eine schrecklich nette Familie

Warmduscher

(B)Romance-Club

Wilde Kerle

Meme-Zone

Die Vollpfosten

Die Gentlemen

Familienbande

Friendzone

Hühnerhaufen

Die Eingeweihten

Girls just wanna have fun

Ohne [Name von dem Familienmitglied, das bald Geburtstag hat]

Einer für Alle

La Familia

Prinzessinnen-Club

Klatsch to go

We are family

Divenchat

Die Endgegner

Lustige WhatsApp-Gruppennamen

Spamalot

Bundesministeriums für Memes

Kammer des Schreckens

Kellerkinder

The big beer theory

Es ist nach vier

Die Opposition

Die Glashüpfer

Die blauen Flaschen

Schlimmer geht immer

Die Ritter der Kokosnuss

Die Gefahrgut-Vernichter

Club der dichten Toten

Akademiker und Singels mit Niveau

Die Grundverwirrten

Die Illuminati

Was für 1 Group

WhatsApp Gruppe

Der Klügere kippt nach

Schrödingers Chat

Hold my beer

Error 404

Coole WhatsApp-Gruppennamen

Full House

Akte X

Die Insider

Pina Coladas

Hart am Gas

Inner Circle

Hopfenkontrolle

Aloha Bitches

Lästerschwestern

Inglorious Bierstars

Babo-Club

Kebab Connection

Yolo

Quick & Dirty

Die Crew

WhatsApp-Gruppennamen für Sport & Freizeit

[Freizeitbeschäftigung] ASAP

Beer-Pong-Crew

SoKo Bier

Dabei sein ist alles

No pain, no gain

Feierabend

Party hard, die young

Die Rasensprenger

Sex, Drugs & Rock n Roll

Team Muskelkater

Freibier

Team Hangover

Sternhagelvoll