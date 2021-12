Die besten In-Ear-Kopfhörer des Jahres 2021 kosten jetzt nur 60 Euro

Unsere Übersicht über die besten In-Ear-Kopfhörer 2021 zeigt, dass es enorm viele gute Modelle gibt. Ob von Sony, JBL oder Teufel: Wer gute Kopfhörer kaufen möchte, muss nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. So kosten die Testsieger und damit die besten In-Ear-Kopfhörer des Jahres gerade einmal 60 Euro. Der Hersteller ist spätestens seit dem Walkman ein Pionier im Audio-Markt.

Testsieger: Diese Kopfhörer von Sony kosten nur 60 Euro

Dieses Jahr hat Sony hat mit den WF-1000XM4 seine neuesten In-Ear-Kopfhörer im hochpreisigen Segment auf den Markt gebracht. Die Experten der Stiftung Warentest bewerteten das Modell mit „gut“ und gaben die Note 1,9. Auch in unserem Test konnten die In-Ear-Kopfhörer überzeugen und gehören zu den besten Modellen 2021. Mit einem derzeitigen Preis von rund 250 Euro sind die Sony-Kopfhörer aber nicht für Jedermann erschwinglich. Hinzu kommt: Es gibt ein Modell, das besser und weitaus günstiger ist.

Mit der Note 1,8 (gut) schoben sich die Sony WF-XB700 noch vor das teure Modell des japanischen Audio-Spezialisten und belegen den ersten Platz. Das Beste daran: Der Testsieger 2021 kostet derzeit rund 60 Euro und ist damit fast 200 Euro günstiger als die etwas schlechteren High-End-Kopfhörer von Sony.

Darauf musst du verzichten

Ergänzend muss man allerdings sagen, dass die Stiftung Warentest das günstige Modell von Sony im Februar und die teuren WF-1000XM4 im Oktober 2021 untersucht hat. Dazwischen hat sich das Prüfungsverfahren jedoch verändert. So bleiben die Kopfhörer in puncto Ton oder Akkulaufzeit zwar miteinander vergleichbar. Jedoch war für die Stiftung Warentest etwa die Funktion „ANC“, also die aktive Geräuschunterdrückung, zu Beginn des Jahres nicht ausschlaggebend.

Wer sich also für den gut 60 Euro günstigen Testsieger des Jahres entscheidet, muss auf eine ANC-Funktion verzichten. Ob man das im Alltag allerdings wirklich benötigt und ob es den Aufpreis von fast 200 Euro wert ist, ist fraglich. Zumal die Sony WF-XB700 in der Unterkategorie „Stör­ein­flüsse“, worunter auch „Geräusche bei Bewegung“ fallen, mit der Note „gut“ (1,6) abschneiden.

