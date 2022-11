Die beste Smartphone-Kamera 2022: Das sind die neuen Top 3

Eines der wichtigsten Features von Smartphones ist auch im Jahr 2022 die Kamera. Viele Nutzer orientieren sich beim Kauf eines neuen Modells vorwiegend an der Bild- und Video-Qualität, die in direktem Zusammenhang mit dem Sensor, sowie dem gesamten Kameramodul steht. Kein Wunder also, dass sich die Tests der Kamera-Experten von DxOMark großer Beliebtheit erfreuen. Doch die Kamera ist eben nicht alles und es gibt andere K.o.-Kriterien für Smartphones.

Die Top 3 Smartphones 2022 bei DxOMark

Doch mit welchem Modell schießt man die besten Bilder und wo positionieren sich die beliebtesten Handys im Ranking 2022? Die Top 3 der getesteten Kameras haben wir uns genauer angesehen und zeigen auch, wo sich die neuen iPhones von Apple, die Galaxy S22-Riege und das Pixel 7 Pro von Google einordnen. Auf den ersten Blick zeigt sich schon die erste Überraschung. Kein Samsung– und auch kein Apple-Modell schaffen es unter die Top 3 des Jahres 2022. Bei den Koreanern ist nicht einmal ein Platz unter den zehn besten Kameras in Smartphones drin. Eine Schmach für den einstigen Smartphone-Kamera-Dominator.

Erst weit hinten in den Top-Listen erscheint das Galaxy S22 Ultra. In den Top 20 wird die chinesische Dominanz klar: Die Hälfte der zehn besten Kameras in Smartphones 2022 kommen aus dem Reich der Mitte. Ausnahme: Apples iPhone-Modelle und Googles Pixel 7 Pro aus den USA.

Die Wertungen der beiden Apple-Telefon-Generationen sind recht gleich. Das ist wenig verwunderlich, denn die Geräte weisen bei der Kameraausstattung keine Unterschiede auf. Knapp davor landet das neue Google Pixel 7 Pro. Es hat mit dem neuen und gegenüber den Vorgängern noch einmal aufgewerteten Kamera-Setup die Lücke zur absoluten Spitzengruppe geschlossen. So landet es mit kleinen Abschlägen nur knapp vor Apple und hinter Huawei. Du vermisst das Samsung Galaxy S21 Ultra? Dessen Position haben wir uns einmal genauer angesehen und stellen uns die Frage:

Huawei Mate 50 Pro: Überkamera mit einem Haken

Der neue Überflieger im Ranking ist das Huawei Mate 50 Pro. Die Reihe, vergleichbar mit der ehemaligen Note-Reihe von Samsung, ist das technische Filetstück im Portfolio der Chinesen. Und das merkt man auch bei der Kamera. Riesige Sensoren, starke Objektive und eine hervorragende Software machen aus dem Huawei Mate 50 Pro einen echten Kompaktkamera-Killer.

Doch lohnt sich das Kamera-Monster? Nun, zuerst ist da der Preis von aktuell satten 1.200 Euro, die ein gewisses Hindernis sind. Doch verglichen mit den Preisen der Apple iPhones und der Galaxy-Oberklasse von Samsung noch kein echtes Ausschlusskriterium. Eher stört, dass das Huawei Mate 50 Pro zwischen die Fronten im USA-China-Wirtschaftskonflikt geraten ist und damit keine Google-Services sowie keinen Google-App-Store besitzt. Damit empfehlen wir das Huawei Mate 50 Pro nur abenteuerlustigen Nutzern.

Google Pixel 7 Pro: Die Top-Empfehlung

Das genaue Gegenteil der Probleme des Huawei Mate 50 Pro stellt das Google Pixel 7 Pro dar: Denn hier kommt die Software und die Hardware aus einer Hand und du bekommst immer die neuesten Funktionen als erster. Updates sind auf 5 Jahre garantiert und es gibt monatliche Sicherheits-Aktualisierungen. Doch kommen wir zur Kamera. Die wird von DxOMark in den höchsten Tönen gelobt. Wie ausgeglichen das Google Pixel 7 Pro insgesamt ist, zeigt sich auch in den Bewertungen der Kamera-Spezialisten: Das Google-Phone ist in keiner Wertung auf Platz 1, hat aber auch keine echten Schwächen und so schiebt es sich auf Platz 2 im Ranking. Und das beste: In den Top 10 der Kamera-Bestenliste findet dich kein günstigeres Modell. Für knapp 900 Euro wirkt das Google Pixel 7 Pro schon fast wie ein Schnäppchen gegenüber den vierstelligen Preisen von Apple, Huawei und Co.

Honor Magic4 Ultimate: Starke Kamera, aber uninteressant

Die neue Nummer 3 unter den besten Smartphone-Kameras 2022 ist das Honor Magic4 Ultimate. Es stellte mit seinen vier Kameras gleich drei Rekorde auf. Es besaß beim Test die beste Fotoleistung bis dahin bei DxOMark. Dazu holt es sich mit 153 Punkten den Platz 1 beim Zoom und zusammen mit der guten Video-Performance kam es auf einen neuen Rekord-Gesamtpunktestand von 146 Punkten. Bei den Videos kommt es mit 117 Punkten fast an die hervorragende Leistung der iPhones von Apple heran und verdient sich so einen Platz an der Sonne redlich. Doch die große Frage bleibt: Ist das Honor Magic4 Ultimate eine Empfehlung auch hierzulande? Bisher nicht. Denn es wird in Deutschland gar nicht erst angeboten.

DxOMark-Ergebnisse im Überblick:

Modell Wertung Huawei Mate 50 Pro 149 Google Pixel 7 Pro 147 Honor Magic4 Ultimate 146 Apple iPhone 14 Pro Max 147 Apple iPhone 14 Pro 146 Huawei P50 Pro 144 Xiaomi Mi 11 Ultra 141 Apple iPhone 13 Pro Max 141 Apple iPhone 13 Pro 141 Huawei Mate 40 Pro+ 139 Xiaomi 12S Ultra 136 Huawei Mate 40 Pro 135 Google Pixel 6 Pro 135 Vivo X70 Pro+ 135 Asus Smartphone for Snapdragon Insiders 133 Xiaomi Mi 10 Ultra 133 Huawei P40 Pro 132 Oppo Find X3 Pro 131 Samsung Galaxy S22 Ultra 131

Xiaomi 12 Pro 131 Vivo X50 Pro+ 131 Apple iPhone 13 130 Apple iPhone 13 mini 130 Apple iPhone 12 Pro Max 130 Apple iPhone 12 Pro 128 Vivo X60 Pro+ 128 Xiaomi Mi 10 Pro 128 Oppo Find X2 Pro 126 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 126 Honor 30 Pro+ 125 Apple iPhone 11 Pro Max 124 OnePlus 9 Pro 124 Huawei Mate 30 Pro 5G 123 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) 123 Honor V30 Pro 122 Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition 121 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 120 Google Pixel 5 120 Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition 120 OnePlus 8 Pro 118 Samsung Galaxy S20+ 118 Samsung Galaxy Note 10+ (5G) 117 Samsung Galaxy Note 10+ 117 Huawei P30 Pro 116 Oppo Reno 10x Zoom 116 Samsung Galaxy S10 5G 116 OnePlus 7 Pro 114 OnePlus 7T Pro 114 Honor 20 Pro 113 Motorola Edge+ 113 Samsung Galaxy S10+ 113 Google Pixel 4 112 Huawei Mate 20 Pro 112 Huawei Mate 20 X 111 Xioami Mi 9 110 Apple iPhone 11 109 Huawei P20 Pro 109 iPhone XS Max 106 HTC U12+ 103 Samsung Galaxy Note 9 103 Xiaomi Mi Mix 3 103 Google Pixel 3 102 Apple iPhone XR 101 Google Pixel 3a 100 LG G8 ThinQ 99 Samsung Galaxy S9 Plus 99 Xiaomi Mi 8 99 Google Pixel 2(XL) 98 OnePlus 6T 98 Apple iPhone X 97 Huawei Mate 10 Pro 97 Lenovo Z6 Pro 97 OnePlus 6 96 Apple iPhone 8 Plus 94 LG V40 ThinQ 94 Samsung Galaxy Note 8 94 Sony Xperia 1 94 Xiaomi Pocophone F1 91 Asus Zenfone 5 90 General Mobile GM9 Pro 90 Google Pixel 90 HTC U11 90 Vivo X20 Plus 90 Xiami Mi Note 3 90 Samsung Galaxy S7 edge 89 Apple iPhone 7 Plus 88 Samsung Galaxy A9 86 Crosscall Trekker-X4 85 Nokia 9 PureView 85 LG G7 ThinQ 83 Samsung Galaxy A50 83 LG V30 82 Motorola Moto Z2 Force 82 Samsung Galaxy S6 Edge 82 Motorola Moto G7 Plus 80

Kameratests von DxOMark

DxOMark ist laut eigener Aussage ein ausgewiesener und weitreichend anerkannter Standard für Tests von Kamera- und Bild-Qualität. Seit 2011 bewertet die Webseite auch Smartphone-Kameras. Im September 2017 und jetzt noch einmal wurden die Testmethoden für Handys umgestellt, um sich an die aktuellen Anforderungen anzupassen. Auch Smartphone-Hersteller vertrauen immer mehr auf die Bewertungen von DxOMark, um die Fähigkeiten der verbauten Kameras in ihren Geräten hervorzuheben.

Die Experten bewerten das Kamera-Setup eines Handys dabei in zwei unterschiedlichen Kategorien: Foto und Video. Deren Wertungen setzen sich aus vielen Unterbereichen wie Farbe, Autofokus oder Textur zusammen. Die Punktzahl beider Kategorien wird dann zu einem Gesamtergebnis zusammengerechnet. Dieser Wert gilt dann als Vergleichsbasis zwischen den einzelnen Smartphone-Modellen.