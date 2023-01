Die aktuell besten Smartphones unter 500 Euro

Der Mobilfunkanbieter Blau bietet aktuell mehrere Smartphone-Deals zusammen mit Tarif richtig günstig an. So gibt’s beispielsweise das Google Pixel 7 mit 15-GB-Tarif für nur 27,99 Euro im Monat. Aber auch Xiaomi-Handys und ein iPhone gibt's mit einem Kniff besonders günstig. So kommst du ran.