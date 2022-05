Die 9-Euro-Ticket-Falle: Vorsicht, das Ticket gilt doch nicht überall

Mit einem großen Maßnahmenpaket sollen die Bürger Deutschlands ab dem 1. Juni von den horrenden Strom- und Gaspreisen bis hin zu Benzin und Diesel entlastet werden. Zwar könnte der Tankrabatt schneller verpuffen, als so mancher Politiker annimmt und der Sprit – trotz Steuersenkung – exorbitant hohe Preise erreichen. Doch das 9-Euro-Ticket ist da, wird es für drei Monate bleiben und in dieser Zeit auch nicht teurer. Außer, man wird beim Schwarzfahren erwischt. Denn entgegengesetzt der Annahme, das Ticket gilt für alle Nah- und Regionalverkehrszüge, ist anscheinend falsch.

Strafe trotz 9-Euro-Ticket ist möglich

Nach Angaben der Bahn wurden bis Dienstag bereits mehr als eine Million 9-Euro-Tickets verkauft. Doch die „Bahncard light“ gilt nicht in allen Zügen, die man mit einem Nahverkehrsticket nutzen kann. In Zügen, die durch die DB Fernverkehr AG betrieben werden – dazu gehört neben dem IC und ICE auch der EC –, ist das 9-Euro-Ticket nicht gültig. Auch, wenn in diesen Regionalexpress-Zügen Nahverkehrsfahrkarten gültig sind. Die Verwirrung für Fahrgäste ist groß.

Im Normalfall betreibt die DB Regio Nahverkehrs- und Regionalzüge. Allerdings gibt es auch Züge der DB Fernverkehr, die auf bestimmten Strecken als Nahverkehr eingesetzt werden. „Die Zugverbindungen haben jeweils eine IC-Nummer und eine RE-Nummer, für die Reisende entweder ein Fernverkehrsticket oder eines für den Nahverkehr benötigen“, berichtete der Südwestrundfunk (SWR). Und solche Verbindungen gebe es in der Region Stuttgart, aber auch rund um Berlin, bei Bremen, Rostock, Weimar und Siegen.

Bahn schaltet die Gäubahn frei, aber …

Das Problem: Die Verbindungen werden in der Reiseauskunft nicht angezeigt und das lässt sich im DB Navigator auch nicht einstellen, teilt die Bahn auf Twitter mit. „Bei den betroffenen Verbindungen steht dann ein Hinweis, dass das 9-Euro-Ticket nicht gilt.“

Nach Angaben des SWR haben sich das baden-württembergische Verkehrsministerium und die Deutsche Bahn am Mittwoch allerdings darauf geeinigt, dass das 9-Euro-Ticket auch in den Intercity-Zügen der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen gilt. Auf Nachfrage von Heise konnte die Deutsche Bahn ähnliche Entwicklungen auf anderen Strecken, auf denen Züge von DB Fernverkehr als Nahverkehrszüge fahren, allerdings nicht bestätigen. Du musst also bei Fahrten mit einem RE darauf achten, ob der Zug als Nah- oder Fernverkehrszug unterwegs ist.