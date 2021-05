Es ist Halbzeit: Unsere große Leserwahl 2021 ist bereits in vollem Gange. Und die Stimmzettel mit den besten Produkten aus den Kategorien Entertainment und Handy werden von unseren Wahlhelfern schon fleißig ausgezählt. Erste Hochrechnungen wagen wir aber noch nicht – denn mit validen Ergebnissen warten wir lieber bis nach der Wahl.

Wer ist in der 3. Leserwahl-Woche nominiert?

Setz dein Kreuzchen bei Nextbike, Lime, Voi oder Dott und wirf deinen Stimmzettel für das beste Scooter-/Bike-Sharing in unsere virtuelle Wahl-Urne. Außerdem kannst du in dieser Woche noch bis zum 30. Mai den besten Carsharing-Dienst wählen. Zur Auswahl stehen dir unter anderem Miles, Scouter, Cambio und Share Now. Welcher E-Flitzer schafft es darüber hinaus an die Spitze? Du entscheidest, ob der VW ID.3, Tesla Model 3, Mini Cooper SE den Titel “Bestes E-Auto” tragen darf. Welches der Modelle bringt dich wohl am besten in das reale Wahllokal bei der diesjährigen Bundestagswahl?

Und für deine nächste Laufrunde um das Bundeskanzleramt wurden sieben Wearables in der Kategorie “Bestes Fitnessband/Smartwatch” nominiert. Darunter die Watch Fit von Huawei, ebenso wie die Samsung Galaxy Watch 3 – und nicht zu vergessen: Die Apple Watch Series 6. Welche bekommt den umkämpften inside digital Titel?

Gewinne deine eigenen AirPods Pro – und vieles mehr!

In der Kategorie “Beste Kopfhörer” stehen dir weiterhin die Apple AirPods Pro, Samsung Galaxy Buds Pro oder als Over Ear Kopfhörer die Bose Noise Cancelling Headphones 700 zur Wahl. Mit deiner Teilnahme hast du die Chance, deine eigenen AirPods Pro und vielfältige weitere Preise zu gewinnen. In diesem Sinne: Wählen gehen lohnt sich! Wir wünschen dir viel Freude und sind gespannt auf das Ergebnis.

Unsere vier Wahl-Wochen im Überblick: