Dicke Überraschung: Dieses Elektroauto ist die neue Nummer 1

Der Renault Zoe war im Jahr 2020 das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Kein Wunder, ist der kleine Stadtflitzer doch samt Umweltbonus zu attraktiven Konditionen erhältlich. Doch Moment mal: Was ist denn da im Februar passiert? Laut neuen Zahlen des KBA in Flensburg wurde im Februar in den 16 deutschen Bundesländern nicht der Zoe am häufigsten zugelassen, sondern ein ganz anderes Auto. Eines, das vermutlich niemand so recht auf dem Radar hatte.

Renault Zoe verliert Platz auf dem Podest

Denn die meisten Neuzulassungen aller Autos, die ausschließlich mit einem Elektromotor unterwegs sind, entfielen im Februar auf den VW e-Up. Insgesamt 2.215 neue Zulassungen bedeuten die neue Spitzenposition auf dem Markt der E-Autos. Auf den weiteren Plätzen folgen das Tesla Model 3 (1.910 Zulassungen) und der Volkswagen ID.3 (1.892). Erst den vierten Platz kann sich der Renault Zoe sichern – mit 1.424 Neuzulassungen. Knapp vor dem Hyundai Kona Elektro (1.315) und dem Smart Fortwo (1.245).

Rechnet man die Zulassungen aus dem Januar dazu, belegt der Volkswagen ID.3 im Jahr 2021 aktuell den Spitzenplatz unter den beliebtesten E-Autos der Deutschen – mit 3.691 Neuzulassungen. Vor dem VW e-Up (3.661) und dem Renault Zoe (2.590). In Summe wurden hierzulande bis Ende Februar knapp 34.600 E-Autos neu zugelassen – davon knapp 18.300 im Februar.

VW Golf ist der Meister der Plug-in-Hybride

Dazu gesellen sich im Februar 21.879 neu zugelassenen Plug-in-Hybride – mit dem VW Golf auf dem Spitzenplatz. Allein auf den Kassenschlager aus Wolfsburg entfielen im vergangenen Monat 1.667 Neuzulassungen im Plug-in-Hybrid-Segment. Auf den weiteren Plätzen folge der BMW 3er (1.094) und der Volkswagen Passat (1.017). Plug-in-Hybride haben den Vorteil, dass sie einerseits Strecken von meist rund 50 Kilometern elektrifiziert fahren können, andererseits aber auch noch einen Verbrennungsmotor an Bord haben – für eine deutlich größere Reichweite.

Nach wie vor ist der Anteil von Autos, die ausschließlich mit einem alternativen Antrieb fahren, in Deutschland vergleichsweise klein. Denn insgesamt stehen in der Neuzulassungsstatistik des KBA für Februar rund 194.000 PKW. Davon entfielen fast 74.000 auf Benziner-Modelle und rund 49.000 auf Diesel. Prozentual machten Plug-in-Hybride im vergangenen Monat nur 11,3 Prozent der Neuzulassungen aus. Bei den Elektroautos waren es 9,4 Prozent – Tendenz steigend.

Elektroauto günstig kaufen – VW e-Up macht es möglich

Wenn du dir ein Elektroauto kaufen und dabei vor allem den deutschen Herstellern eine Chance geben möchtest: Wir haben dir eine Übersicht der besten E-Autos aus Deutschland zusammengestellt. Natürlich ist auch der VW e-Up mit von der Partie, der eigentlich nicht mehr bestellt werden kann. Neue Zulassungen bereits georderter Modelle finden aber natürlich weiterhin statt. Und phasenweise sind bei VW-Händlern auch noch Restbestände des kleinen E-Autos zu haben. Bei Interesse: Augen aufhalten!

Denn deren Kauf kann sich wahrlich lohnen. Mit voller Umweltbonus-Förderung ist der e-Up schließlich schon zu einem Preis ab 12.600 Euro erhältlich. Für ein Stadtauto ein kaum zu toppender Preis. Es sei denn du entscheidest dich für den Seat Mii Electric oder den Skoda Citigo e iV. Denn diese nahezu baugleichen Modelle bekommst du teilweise sogar noch ein bisschen preiswerter.