DHL zu spät? Paket kommt nicht? So beschwerst du dich jetzt über WhatsApp

DHL ermöglicht es seinen Kunden ab sofort noch schneller und vor allem einfacher Kontakt mit dem Paketdienstleister aufzunehmen. Über Twitter kündigt das Bonner Unternehmen an: „Ab jetzt erreicht ihr unser Team bei Fragen & Problemen auch über den beliebten Messenger, direkt von eurem Smartphone.“ Wer also vergeblich auf ein Paket wartet oder wissen möchte, wie teuer ein Versand ins Ausland ist, kann DHL nun via WhatsApp anschreiben.

So beschwerst du dich bei DHL über WhatsApp

Alles, was du machen musst, ist, die Telefonnumer 0228/76363719 in deinem Telefonbuch etwa unter dem Namen „DHL“ zu speichern. Anschließend öffnest du WhatsApp und tippst unten rechts auf das Sprechblasen-Icon. Nun suchst du nach dem neuen Kontakt und befindest dich anschließend im Chat mit dem Kundenservice. Schreibst du nun etwas in den Chat, antwortet dir „Marie“, eine virtuelle Service-Beraterin.

Du kannst dann deine Frage formulieren oder mit einer „1“ oder „2“ antworten, wenn du ein Anliegen zu einer Sendung oder ein anderes Anliegen hast. Eine Anfrage nach den Kosten eines Paketversands ins Ausland beantwortete Marie uns mit einem Link zum DHL Portoberater. Tippt man hingegen eine „2“ für ein „anderes Anliegen“ an, schlägt der Chatbot vier Möglichkeiten vor. Unter Nummer „2“ verbirgt sich: „Paketversand ins oder aus dem Ausland“. Antwortest du Marie nun mit der 2, enttäuscht dich der Chatbot allerdings. Die Antwort lautet: „Beim internationalen Paketversand kenne ich mich leider noch nicht so gut aus, meine Kollegen am Telefon dafür umso besser.“ Es folgt eine Telefonnummer – immerhin.

Chatbot befindet sich noch in der Lernphase

DHL weiß von den Schwächen des Chatbots und antwortet einem Nutzer bei Twitter: „Marie lernt noch und kann daher noch nicht alles beantworten.“ Einen Menschen, der deine Fragen über WhatsApp beantwortet, wirst du in dem neuen Kundenservice aber nicht erreichen. Ganz im Gegensatz zum DHL-Twitter-Account. Hier helfen Mitarbeiter des Social-Media-Teams, wenn es mal bei einem Paket länger dauert oder eine Sendung nicht ankommt.