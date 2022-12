DHL: Weitere Regeln an der Packstation

Die DHL Packstation als Alternative zu einem DHL Paketshop zu nutzen, kann viel Zeit sparen. Und es kann die Nerven schonen. Nicht nur beim Empfang von Paketen, sondern auch beim Versand. Denn lange Warteschlangen, wie man sie derzeit aus vielen Paketshops kennt, sind an einer Packstation in der Regel nicht zu erwarten. Das könnte sich in Zukunft aber möglicherweise ändern. Dann nämlich, wenn die Packstation nicht nur für Päckchen und Pakete genutzt wird, sondern auch für die Briefzustellung. Entsprechende Überlegungen gibt es derzeit offenbar im Bundeswirtschaftsministerium. Das berichtet das Nachrichtenmagazin „Spiegel“.

Packstationen als Brief-Sammelstelle

Ziel dieser Maßnahme sei es, die derzeit zum Teil chaotischen Zustände bei der Briefzustellung zu beseitigen. Und die Zustellung von Briefsendungen an Packstationen wird in diesem Zusammenhang als eine Möglichkeit diskutiert, um das Chaos in den Griff zu bekommen. Der „Spiegel“ beruft sich auf ein internes Papier, das als Grundlage für eine Novelle des Postgesetzes dienen soll. Sie ist für das kommende Jahr eingeplant.

Welche Art von Briefen in Zukunft in eine Packstation eingelegt werden dürfen, ist noch unklar. Vorstellbar wäre, dass es sich nicht um klassisches Standard-Briefe handelt, sondern vielmehr um leichtere Warensendungen. Sie werden auch heute schon oft vom Briefträger zugestellt. Möglich ist aber auch, dass Packstationen um spezielle Brieffächer erweitert werden, um Postboten die Möglichkeit zu bieten, viele Sendungen auf einen Schlag nicht bis an die Haustür der einzelnen Häuser, sondern nur bis zur Packstation zuzustellen.

Briefe sind künftig wohl zum Teil länger unterwegs

Teil der Post-Novelle soll auch sein, dass es neben einer schnellen Briefzustellung am folgenden Werktag in Zukunft auch eine langsamere geben soll. Wahrscheinlich zu unterschiedlichen Preisen. Derzeit ist die Post zu einheitlichen Preisen verpflichtet, 80 Prozent aller Briefe am folgenden Werktag zuzustellen. SPD-Postexperte Sebastian Roloff will das ändern. Er sagt: „Weniger als diese Quote ist denkbar, allerdings muss die langsamere Post dann billiger werden und nicht die eigentlich pünktliche teurer.“ Aktuell kostet ein Standard-Brief bei der Deutschen Post 85 Cent.

Pakete sollen leichter werden

Entlastungen sind bei den Post- und Paketzustellern ferner beim Gewicht der auszuliefernden Sendungen geplant. Und zwar primär dann, wenn Briefe und Pakete in der sogenannten Verbundzustellung gleichzeitig zugestellt werden. Derzeit dürfen einzelne Pakete noch bis zu 31,5 Kilogramm pro Sendung wiegen, künftig sollen es nach Vorstellungen von Roloff aus Arbeitsschutzgründen nur noch höchstens 25 Kilogramm sein.