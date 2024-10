Die kommenden Wochen sind bei den Paketdiensten so etwas wie die Großkampftage des ganzen Jahres. Beginnend mit der Woche rund um Black Friday und Cyber Monday werden die Paketzahlen im DHL-Netz nahezu explodieren. Denn direkt auf die Schnäppchen aus der Shopping-Woche folgen einerseits die Retouren, dann aber auch die ersten privaten Weihnachtspakete und weitere kurzfristige Bestellungen. Und genau hier liegt das Risiko. DHL mahnt, ein Datum auf keinen Fall zu versäumen.

DHL erwartet 11 Millionen Pakete pro Tag

Aufgrund der Weihnachtsbestellungen rechnet DHL damit, bundesweit täglich elf Millionen Pakete zu transportieren. Dieser Wert gilt für die Spitzentage, also unmittelbar nach Cyber Monday sowie an den stärksten Tagen im Dezember. Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Werktag im übrigen Jahr befördert DHL 6,3 Millionen Pakete.

Um die deutlich höheren Paketmengen in der Vorweihnachtszeit zu bearbeiten, werden die über 115.000 Zusteller und rund 39.000 Mitarbeiter in den Sortierzentren von insgesamt etwa 10.000 Aushilfskräften unterstützt. Zudem wird DHL vor Weihnachten rund 11.000 zusätzliche Fahrzeuge auf die Straße schicken.

Damit Weihnachtspost und Geschenke mit Sicherheit rechtzeitig bis Heiligabend zugestellt werden können, solltest du aber einige Fristen beachten. Pakete sollten deutschlandweit spätestens bis 20. Dezember in den insgesamt über 37.000 Filialen, DHL-Paketshops, Packstationen oder Poststationen abgegeben werden. Auch dein DHL-Zusteller nimmt frankierte Pakete direkt mit, wenn er Platz auf dem Auto hat. Briefe und Postkarten sollten spätestens am 21. Dezember in den Briefkasten eingeworfen werden. Bedenken solltest du: Heiligabend ist auf einem Dienstag. Deine Briefe sollten also den Samstag vor Weihnachten, Pakete sogar den Freitag vor Weihnachten unterwegs sein. Das gilt übrigens auch für DHL Express.

Wichtig: Für Pakete ins Ausland gelten andere Fristen. Pakete mit Zielen außerhalb Europas sollten spätestens am 26. November auf Reisen sein, buchst du den Service Premium reicht der 3. Dezember. In die direkten Nachbarländer Deutschlands will DHL nur dann rechtzeitig zustellen können, wenn dein Paket bis 14. Dezember unterwegs ist. Alle anderen europäischen Länder haben den 10. Dezember als Frist. Deine Weihnachtspost ins Ausland sollte bis 13. Dezember (Europa) bzw. 6. Dezember (restliche Welt) unterwegs sein.

Die DHL-Versand-Fristen im Überblick

Nationaler Versand

Pakete und Päckchen Freitag, der 20.12.2024 (auch Express)

Briefe und Postkarten Samstag, der 21.12.2024 vor der Leerung

Internationaler Versand

Pakete …

in Nachbarländer: Samstag, der 14.12.2024

in sonstige europäische Länder: Dienstag, der 10.12.2024

außerhalb Europas mit Service Premium: Dienstag, der 03.12.2024

außerhalb Europas: Dienstag, der 26.11.2024

Briefe und Postkarten …

in europäische Länder: Freitag, der 13.12.2024

für Länder außerhalb Europas: Freitag, der 06.12.2024