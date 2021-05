DHL setzt gigantischen Paket-Plan um

Nordöstlich von München betreibt DHL schon seit Jahrzehnten eines von 36 Paketzentren in Deutschland. Dort werden Pakete aus der Region und für die Region sortiert und weitertransportiert. Jetzt erweitert DHL das Paketzentrum Aschheim. Es wird zum größten Paket-Standort Deutschlands – mit einem gigantischen Plan. Denn statt das Paketzentrum zu erweitern, baut DHL ein zweites Zentrum auf der anderen Straßenseite. Die Verbindung beider Standorte wird über einen 9 Meter hohen Tunnel für Lkw erfolgen. Ab 2022 kann DHL in Aschheim bis zu 72.000 Pakete pro Stunde sortieren. Für das neue Paketzentrum investiert Deutsche Post DHL insgesamt einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag.

„Mit dem neuen Paketzentrum schaffen wir in einem weiterhin stark wachsenden Paketmarkt dringend benötigte zusätzliche Sortierkapazitäten für die Versorgung der Menschen im Großraum München sowie in weiten Teilen Oberbayerns. Wir setzen dabei nicht nur auf modernste Sortiertechnik, sondern auch auf ein durchweg nachhaltiges Baukonzept“, erklärt Tobias Meyer. Nebeneffekt: Mit der Inbetriebnahme entstehen rund 500 neue tarifgebundene und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für die Region.

Zusätzlich 40.000 DHL-Pakete pro Stunde

Das neue Gebäude entsteht auf einem 67.000 Quadratmeter großen Areal. Die Sortierkapazität des neuen Paketzentrums umfasst 40.000 Pakete pro Stunde. Die Anbindung an das bestehende Paketzentrum, in dem bis zu 32.000 Sendungen pro Stunde sortiert werden können, erfolgt durch einen Tunnel unter der Klausnerstraße mit gemeinsam genutzter Einfahrt und Parkfläche. So kann DHL auch vermeiden, dass auf der öffentlichen Straße zusätzlicher Verkehr entsteht.

Eine derartige Kombination zweier Paketzentren ist in Deutschland bislang einzigartig. Die größten DHL-Paketzentren stehen derzeit in Obertshausen bei Frankfurt und in Bochum. Sie können jeweils maximal 50.000 Sendungen pro Stunde sortieren. Ein weiteres Paketzentrum derselben Größenordnung entsteht derzeit in Ludwigsfelde bei Berlin. Es soll ebenfalls 2022 in Betrieb gehen. Insgesamt betreibt Deutsche Post DHL Group aktuell 36 Paketzentren in Deutschland.

Im März hatte DHL außerdem angekündigt, neun Paketzentren in Deutschland mit einer zusätzlichen Anlage zu erweitern. Sie soll es DHL insbesondere ermöglichen, kleine Pakete von Online-Versendern schneller zu sortieren.