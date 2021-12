DHL-Probleme: Darum kommt dein Paket nicht an

Es ist derzeit keine Seltenheit, dass Pakete mit DHL eine Woche unterwegs sind. Unserer Redaktion liegen gleich mehrere Sendungsnummern vor, bei denen der Versand wahlweise von Privatkunden oder Geschäftskunden wie Onlineshops erfolgte. Diese Sendungen sind seit mehreren Tagen unterwegs und hängen an unterschiedlichen Stationen fest. Mal erfolgt bei einem privaten Paket schon der initiale Scan im Start-Parketzentrum erst zwei Tage nach der Abgabe beim DHL-Boten. Ein anderes Paket ist seit mehreren Tagen in der Zustellbasis des Empfängers, schafft es aber nicht zur Zustellung. Und wiederum andere Pakete aus Onlineshops sind von diesen zwar verpackt und versandbereit, werden aber nicht von DHL bearbeitet.

Die Folge: Vor allem Händler sind sauer, weil ihre Kunden auf ihre Lieferungen warten müssen. Und auch die Zufriedenheit der Empfänger dürfte nicht gerade hoch sein. Wie der Logistik Watchblog berichtet, hat das unerwartet hohe Versandvolumen am Black Friday zu der Misere geführt. Eine Erhebung von Sendcloud, einer Versandsoftware für Onlineshops, habe ergeben, dass die Versandmenge in diesem Jahr 44 Prozent über der des Vorjahres lag. Zur Erinnerung: Im Vorjahr befand sich Deutschland bereits in einem sogenannten „Lockdown light“ aufgrund der damaligen zweiten Corona-Welle. Entsprechend hoch war schon damals das Versandaufkommen.

Geschäftskunden bekommen Informationen zu Problemem bei DHL

Geschäftskunden sehen in ihren Versandportalen derzeit bei vielen Logistikzentren den Hinweis, dass sich „die Bearbeitung von Paketen in Ihrem Paketzentrum […] momentan um bis zu zwei Tage [verzögert]“. Namentlich fallen die Paketzentren Börnicke (versorgt weite Teile West-Berlins und Brandenburgs), Bruchsal, Neuwied (versorgt Bonn, Trier, Koblenz), Köln und Krefeld. Es ist aber davon auszugehen, dass noch mehr Paketzentren betroffen sind. Unserer Redaktion sind auch Rüdersdorf (versorgt östliches Berlin und Brandenburg) sowie Nürnberg bekannt, wo es zu Problemen kommt.

Probleme bei DHL

DHL argumentiert gegenüber den Geschäftskunden damit, dass sich „aufgrund von sehr hohen Verkehrsmengen“ die „Transportbetriebsmittel momentan nahezu vollständig im Umlauf“ befinden. Und weiter: „Es kann in Einzelfällen dazu kommen, dass sich die Versorgung mit Wechselbrücken, Rollbehältern und weiterem Leergut verzögert oder nur im Tausch stattfindet.“ Eine Abholung finde wie gewohnt statt. Damit wären die Pakete zumindest beim Absender „vom Hof“, warten erfahrungsgemäß aber dennoch auf Bearbeitung.

In der Sendungsverfolgung, die du als Empfänger eines Paketes stehen hast, gibt DHL lediglich diese Information: „Aufgrund der aktuell hohen Paketmenge kann es in einigen Fällen zu Verzögerungen bei der Auslieferung Ihrer Sendung kommen. Wir bitten in diesen Fällen um Ihre Geduld.“

Übrigens: Deine Weihnachtspakete musst du dieses Jahr besonders früh auf den Weg schicken. Da es aber jetzt schon zu Verzögerungen kommt, tust du vermutlich gut daran, wenn du nicht bis zum letzten Tag wartest.