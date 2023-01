DHL & Post: Pakete & Briefe bleiben ab sofort liegen

Der Grund des Streiks ist wie so oft ein Streit zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Unternehmen Deutsche Post DHL. Es geht ums Geld. Die Gewerkschaft Verdi fordert in der aktuellen Lohnrunde eine Gehaltserhöhung um 15 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Post ist dazu nicht bereit, denn die Tarifauseinandersetzung betrifft rund 160.000 Tarifbeschäftigten bei der Deutschen Post AG. Sie sind nun mit sofortiger Wirkung zum Streik aufgerufen – zumindest, wenn sie in den Brief- und Paketzentren arbeiten. Diese Verteilzentren gelten als das Herz und Rückgrat der Logistik. Zusteller sind also erst einmal nicht zum Streik aufgerufen.

Verhandlungen zwischen Post & DHL ohne Ergebnis

Schon beim Auftakt der Tarifrunde Anfang des Monats konnte keine Annäherung erzielt werden – die Positionen liegen wenig überraschend weit auseinander. Gestern und heute trafen sich Gewerkschaftsvertreter und Unternehmensvertreter erneut. Das Treffen ist nun „ohne Ergebnis“ zu Ende gegangen, wie es heißt. „Die Arbeitgeber haben sich sehr deutlich geäußert, dass sie nicht bereit sind, den Reallohnverlust und die Inflation auszugleichen. Dies sei nicht finanzierbar“, erklärt die verantwortliche Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis. Der überwiegende Teil der Verdi-Mitglieder bei der Deutschen Post hätten ein niedriges Einkommen und könne Reallohnverluste schlichtweg nicht verkraften, so Kocsis weiter. „Dass die Arbeitgeber den Ausgleich von Reallohnverlusten verweigern, ist angesichts der Milliardengewinne des Konzerns eine Provokation.“

Der Streik trifft die Post vermutlich genauso unerwartet wie die Kunden. Denn wenn nun die Arbeit in den Verteilzentren eingestellt wird, werden Pakete und Briefe, die du heute abgeschickt hast, gar nicht erst auf die Reise geschickt. Auch morgen wird sich nichts oder nur wenig bei den Paketen und Briefen bewegen, denn der Streik soll auch am morgigen Freitag noch ganztägig erfolgen. Briefe und Pakete werden also möglicherweise erst am Wochenende sortiert und an ihr Ziel geschickt und kommen damit erst kommende Woche am Ziel an. Aber: Es sollen weitere Streiks in den kommenden Tagen folgen. Ob dann also am Ziel der Pakete und Briefe wirklich die Zustellung erfolgt oder schon der nächste Streik stattfindet – unklar. Solltest du also wirklich wichtige Sendungen haben, empfehlen wir dir, einen anderen Paketdienst zu nutzen.

Die Tarifverhandlungen sollen am 8./9. Februar fortgesetzt werden.