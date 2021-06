DHL: Paketbote muss nicht mehr klingeln - das ist der Grund

Wie man beim Onlinemagazin paketda.de erfahren hat, ändern sich bei DHL die Rahmenbedingungen für all jene, die einen sogenannten Ablagevertrag mit DHL haben. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn du DHL einmal erlaubt hast, Pakete einfach auf deine Terrasse, ins Carport oder einen anderen Ort zu legen, falls du nicht da bist. Bisher war es so, dass die Zusteller trotzdem erst einmal geklingelt haben, um dir das Paket möglichst direkt zu übergeben. In der Praxis wurde das wohl auch bei vielen Kunden schon gemacht – entgegen der Vorgabe von DHL. Jetzt will der Logistiker diesen Vorgang aber offenbar „legalisieren“ und weist seine Kunden darauf hin.

Wenn du bei DHL einen Ablageort hinterlegt hast, kannst du online in deinem Kundenkonto festlegen, dass der Bote trotz der Ablagemöglichkeit erst einmal klingeln soll. So kannst du, wenn du beispielsweise wegen deiner Arbeit im Homeoffice zu Hause bist, das Paket direkt annehmen.

Bei diesen Paketen klingelt DHL nicht mehr

Solltest du deinen Ablagevertrag mit DHL schon so lange haben, dass du gar kein DHL-Kundenkonto hast, kannst du jetzt auch ein Online-Formular nutzen. Dazu brauchst du eine User-ID, die du von DHL per Post bekommen hast oder auf deinen Briefen von DHL siehst. Hast du noch keinen Ablageort bei DHL definiert, willst das aber machen, kannst du das über dein Nutzerkonto auf dhl.de machen.

Gültig werden soll das neue Verfahren ab Juli. Übrigens: Schon jetzt dürfen DHL-Zusteller bei vielen Paketen einfach weiterfahren und brauchen nicht zu klingeln. Dabei geht es um Pakete mit Nachnahme-Zahlungen oder Post-Ident. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es den Zustellern überlassen, ob sie diese dem Kunden direkt zustellen und sich dem Kundenkontakt aussetzen wollen. Wollen sie das nicht, können sie das Paket in die nächste geeignete Filiale bringen. Dort lassen sich aus Sicht von DHL die Hygienemaßnahmen besser einhalten.