DHL-Paket-Stau: Das ist das eigentliche Problem – ein Kommentar

Binnen weniger Tage schnellte das Paketvolumen bei DHL mit Beginn der Corona-Krise von Normalniveau auf ein Niveau, dass DHL sonst nur unmittelbar vor Weihnachten zu bewältigen hat. Das Problem dabei: Dass Weihnachten kommt, ist nicht überraschend. Entsprechend kann DHL Personal und Fahrzeuge für Weihnachten langfristig einplanen. Corona hingegen kam in dieser Form unerwartet und unplanbar. Und zusätzlich mussten neue gesetzliche Auflagen eingehalten werden und Personal fiel durch Erkrankung und Quarantäne aus.

Es ist also kein Wunder, dass DHL-Pakete in den vergangenen Wochen deutlich länger brauchen, als du es gewohnt bist. Da trifft auch ausdrücklich die Zusteller keine Schuld, die in diesen Tagen all das zu den Kunden nach Hause schleppen müssen, was man sich sonst vielleicht noch selbst abholt: Vom Tierfutter über Hanteln hin zu neuen Tischen für das eilig eingerichtete Heim-Büros gibt es derzeit wohl nichts in den – nach DHL-Angaben – 9 Millionen Paketen täglich, was es nicht gibt.

Online-Bestellungen als Luxus?

Und ja, sicherlich ist nicht alles, was Online-Deutschland derzeit bestellt so dringend, dass man nicht auch zwei, drei Tage darauf warten könnte. Ist etwas wirklich dringend, gibt es Express-Versand und Spezial-Dienstleister, die diese Fristen in der Regel auch einhalten. Dennoch hat jeder, der etwas online bestellt, weil die Geschäfte geschlossen hatten, natürlich die Erwartung, es schnell geliefert zu bekommen. Eine Internet-Bestellung ist also nicht unbedingt unnötiger Luxus, der warten kann.

Das eigentliche Problem bei dem Paketstau ist eher die Kommunikation aus der DHL-Zentrale. Denn noch bis vor wenigen Tagen war dort unter der Überschrift „aktuelle Hinweise zum Coronavirus“ zu lesen, dass es „keine wesentlichen Einschränkungen unserer Dienstleistungen in Deutschland“ gibt. Aufgrund der hohen Paketmenge komme es „teilweise zu Verzögerungen bei der Auslieferung“ von Sendungen. Den Schwarzen Peter bekamen so indirekt und zu Unrecht die Boten.

DHL gesteht Probleme ein – nicht nur bei den Zustellern

Und es mehrten sich die Stimmen, das Kunden nicht nur zwei oder drei Tage, sondern wochenlang auf ihre Pakete warten mussten. Inzwischen ist das Wording ein anders. „Aufgrund der anhaltend sehr hohen Paketmenge und der Auswirkung von Infektionsschutzmaßnahmen kommt es leider aktuell zu Verzögerungen in einigen Regionen unseres Paketnetzwerks in Deutschland.“ Dabei hat DHL inzwischen durchaus einige Maßnahmen zur Auslieferung ergriffen, die auch langsam zu greifen scheinen.

Verständlich ist auch die Verärgerung von Kunden, wenn sie vom Onlineshop eine Versandbenachrichtigung bekommen und mehr als eine Woche passiert dann gar nichts. Oder dass DHL im Tracking verspricht, die Sendung komme am nächsten Werktag, tatsächlich dauert es aber noch mehrere Tage. Kommunikation ist in diesen Tagen wichtiger denn je. Ein Dankeschön oder gar ein Trinkgeld für den DHL-Boten aber auch.