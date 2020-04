DHL-Paket-Chef: Hier ist der Paket-Rückstau besonders schlimm

In der über Sat1 ausgestrahlten Sendung „Bild Corona Spezial“ sagte DHL-Paketchef Tobias Meyer, dass die Deutsche Post DHL sowohl im Paket- als auch im Brief-Geschäft ein „ungewöhnliches Bild“ an Bedarfen festgestellt habe. Im Paketgeschäft sei in den ersten Tagen der Kontaktbeschränkung nicht viel passiert, das Aufkommen habe auf Vorjahresniveau gelegen. Erst Ende März sei der Bedarf drastisch gestiegen. Statt der normalerweise etwa 5 Millionen Pakete habe man dann bis zu 9 Millionen Pakete täglich im Netz gehabt.

DHL trotzt Rückstau: 70 Prozent der Pakete werden am nächsten Tag zugestellt

Inzwischen habe DHL aber reagieren können. So wurden nach Angaben von DHL inzwischen 2.000 Zusteller zusätzlich eingestellt. Auch die Zustellbezirke hat DHL nach Berichten von Boten verkleinert. „Wir sind in der Lage, aktuell bis zu 70 Prozent der Pakete am nächsten Tag zuzustellen“, sagte Meyer. Er betont, dass auch die Versender Rückstände haben, „die größer sind, als es bei uns im Netz der Fall ist.“ Auf die nicht erfolgten Abholungen durch DHL bei den Händlern ging er nicht ein.

Nach wie vor gebe es Rückstände bei den Zustellungen. Es gehe dabei vor allem um Großstädte. Namentlich nannte er allerdings nur München und Berlin. In diesen Städten habe er auch eine Genehmigung für die Zustellung an Sonntagen beantragt. Meyer betonte, dass es dabei nicht nur um die zeitnahe Zustellung der Waren ginge, auf die die Kunden warten. „Wir müssen auch Transportmittel freispielen“, so Meyer wörtlich. Die lagernden Pakete binden LKW, die aber wiederum zum Transport weiterer Pakete gebraucht würden.

Die erwähnten Sonntagszustellungen sind sehr umstritten. Unter anderem hat sich das Bundesarbeitsministerium gegen sie ausgesprochen.