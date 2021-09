DHL Packstation: Diese Änderung betrifft alle Nutzer

Ab heute findest du in der Post & DHL App einen neuen, scanbaren Abholcode, wenn du an der Packstation ein Paket empfängst. Die bisherige DHL-Kundenkarte, die es auch in der App gibt, entfällt und die Smartphone-Anwendung wird somit zum alleinigen, zentralen Werkzeug für den Paketempfang. Das Ziel von DHL: Die Bedienung der Packstationen wird bequemer – zumindest aus Sicht des Post-Dienstleisters.

Für dich ändert sich dadurch auch die Abholung von Paketen, insbesondere wenn du sie auch mal an deine Familienmitglieder delegiert hast. Denn das war bisher durch die Kundenkarte und einen vierstelligen Code für das Paket möglich. Der neue, individuell generierte Abholcode ist zeitlich begrenzt sowie gerätegebunden. Die Abholung soll so noch sicherer sein.

Abholung nur mit App-Abholcode

Den neuen Abholcode hältst du vor den Scanner der Packstation und das Fach mit deinem Paket öffnet sich. Die Kundenkarte wird nicht mehr benötigt. Damit das funktioniert, brauchst du das aktuelle Update der Post & DHL App. Du musst außerdem dein Handy einmalig innerhalb der App aktivieren. Da es einige Tage dauern kann, bis das Update bei dir ist und nicht alle Kunden das neue Verfahren sofort aktivieren, gibt es für eine Übergangszeit noch die Abholcodes per E-Mail.

Nachteil des Verfahrens: Konntest du bisher Pakete von Freunden oder Familie abholen lassen, indem du ihnen deine Kundenkarte und den vierstelligen Code gegeben hast, geht das nun nicht mehr. Dadurch, dass sich der Barcode regelmäßig ändert und mit deinem Handy verknüpft ist, musst du Pakete künftig selbst abholen.

Die neue Bedienung gilt ausschließlich, wenn du deine Pakete direkt an eine Packstation adressieren lässt. Pakete, die in eine Packstation umgeleitet wurden, kannst du weiterhin mit der Benachrichtigungskarte aus dem Briefkasten abholen. Auch der Versand von Paketen an der Packstation bleibt unverändert.

Hintergrund der Änderung: DHL wird zunehmend Packstationen ohne Display aufstellen. Die neuen Automaten versorgen sich selbst mit umweltfreundlicher Solarenergie und sind rein App-gesteuert. Die Post & DHL App ist für alle Endgeräte mit den Betriebssystemen Android ab Version 6.0 und iOS ab Version 12.0 nutzbar.