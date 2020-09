DHL Störung: Dieser Ausfall nervt Kunden seit Stunden

Bei der Deutschen Post, konkret beim Paket-Dienstleister DHL, kommt es schon seit mehreren Stunden zu einer schwerwiegenden Störung. Leser von inside digital melden seit den Mittagsstunden, dass es nicht mehr möglich ist, über eine Online-Verbindung Pakete zu frankieren. Dieses Leser-Feedback deckt sich mit verschiedenen Hinweisen, die in sozialen Netzwerken – zum Beispiel bei Twitter oder bei Facebook – hohe Wellen schlagen. Betroffen ist nicht nur die Webseite von DHL, wie Recherchen von inside digital zeigen.

Wartungsarbeiten oder Störung?

„Wir verbessern die DHL Online Frankierung für Sie. Aufgrund von Wartungsarbeiten ist die Webseite deshalb zurzeit leider nicht erreichbar.“ Mit diesem Hinweise weist DHL auf seiner Homepage auf einen Ausfall hin, der schon seit den frühen Mittagsstunden existiert. Weder über die DHL-Webseite noch über die App des Postkonzerns ist es seitdem möglich, Paketmarken für den Versand von Päckchen und Paketen zu erstellen.

Je nachdem wo man sich in Deutschland aufhält, fallen die Probleme offenbar unterschiedlich schwer aus. Einzelne Kunden berichten, dass sie sofort den Warnhinweis auf die laufenden Wartungsarbeiten erhalten. Anderenorts war es zuletzt teilweise noch möglich, bis zum Bezahlprozess zu gelangen. Dann brach die Verbindung zu den DHL-Servern aber ab. Und in der DHL App selbst waren am frühen Nachmittag extrem lange Ladezeiten bei der Online-Frankierung die Regel. Seit circa 16:30 Uhr erscheint aber auch dort der Hinweis auf die Wartungsarbeiten.

Ursache ist noch unklar

Dass es sich um geplante Wartungsarbeiten handelt, ist eher unwahrscheinlich. Denn durch die aktuelle Störung sind zum Beispiel viele Online-Shops dem Vernehmen nach nicht mehr in der Lage, ihre Pakete termingerecht zu verschicken. Unmut macht sich bereits vielerorts breit. Und diesem Ärger wird sich der Post-Konzern nicht freiwillig aussetzen. Wahrscheinlicher ist eher, dass es im Server-Verbund von DHL an einer kritischen Stelle massiv hakt. Möglicherweise ist sogar ein Hacker-Angriff Ursache für das Problem.

Eine Anfrage von inside digital zu den aktuellen Schwierigkeiten blieb von DHL am späten Nachmittag leider zunächst unbeantwortet. Sobald wir Neuigkeiten in Erfahrung bringen konnten, werden wir unsere Meldung an dieser Stelle entsprechend aktualisieren. Hast auch du Probleme? Betreffen die Schwierigkeiten auch die Frankierungen in DHL-Filialen? Wir freuen uns über dein Feedback in Form eines Kommentars unter diesem Artikel.