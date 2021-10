DHL-Konkurrent Hermes: Diese Ankündigung ist wichtig für jeden

Das vergangene Weihnachtsfest wird wohl kaum einer vergessen: Corona-Pandemie, Lockdown und sogar die Geschäfte mussten wenige Tage vor Weihnachten schließen. Alles verlagerte sich auf den Onlinehandel. Hermes transportierte Rekordmengen an Paketen. Dennoch erwartet der Logistikexperte in diesem Jahr nochmals eine Steigerung der Mengen. In den Monaten Oktober bis Dezember sei mit rund 137 Millionen Päckchen und Paketen zu rechnen, heißt es nun von dem Paketdienst. Das sei ein Plus von rund 9 Prozent gegenüber dem Rekord-Quartal 2020.

Man sei für das zweite Weihnachtsgeschäft unter Pandemiebedingungen gut gewappnet, heißt es von Hermes-Chef Olaf Schabirosky. Um die Rekordmengen zu bewältigen, habe man die Personal-, Fahrzeug- und Sortierkapazitäten entsprechend erweitert.

Pakete verschicken: Das solltest du auf keinen Fall tun

99 Prozent der Pakete waren rechtzeitig da

Vor einem Jahr wurden allein in der stärksten Kalenderwoche 51 fast zwölf Millionen Sendungen zugestellt. Dennoch habe Hermes, so die Selbstwahrnehmung, „mit einer stabilen Zustellung überzeugen und sein Weihnachtslieferversprechen einhalten“ können. Mehr als 99 Prozent der Sendungen erreichten ihre Empfänger rechtzeitig zum Fest, so Hermes. Bei zwölf Millionen Paketen in einer Woche wären es dennoch 120.000 Pakete, die nicht rechtzeitig ankamen.

Allein im Bereich Zustellung und beim Umschlag in den Logistik-Centern sowie Depots sollen in diesem Jahr 3.500 weitere Arbeitskräfte unterstützen. Insgesamt werden zu Weihnachten bis zu 15.000 Zusteller für Hermes im Einsatz sein. Dabei handelt es sich allerdings um Zusteller, die nach Weihnachten teils keinen Job mehr haben, da die Anstellung je nach Verfügbarkeit und Einsatzdauer entweder mit befristetem Arbeitsvertrag oder über tarifgebundene Zeitarbeitsfirmen erfolge.

Hermes will auch mit dem Handel zusammenarbeiten. Es gebe eine enge Abstimmung hinsichtlich zu erwartender Mengen. Seit Monaten arbeite man an der Prognosen-Präzisierung, um so frühzeitig entsprechende Zusatzkapazitäten in Form von Personal, Fahrzeugen und Transportmöglichkeiten planen. Weil diese Planung und die Schaffung der Kapazitäten zusätzliches Geld kostet, verlangt Hermes von seinen Geschäftspartnern zu Weihnachten einen sogenannten Peak-Zuschlag. Der Aufpreis gilt für geschäftliche Auftraggeber, Privatpakete bleiben zuschlagfrei. Übrigens kannst du deine Pakete schon online frankieren und bezahlen und nur im Shop abgeben.

Hermes Abgabefristen für private Weihnachtspakete

Damit private Weihnachtspäckchen und -pakete sowie Reisegepäckstücke bis zum 24. Dezember 2021 zugestellt werden können, gilt für den innerdeutschen Versand: Sendungen sollten bis 20. Dezember 2021 (Ladenschluss) in einem der über 16.000 Paketshops in Deutschland abgegeben werden. Die Frist zur Abholung von schwerem Reisegepäck sowie Paketen an der Haustür endet ebenfalls am 20. Dezember 2021. Abholungen sollten bis einschließlich 19. Dezember 2021 (bis 20 Uhr) online oder über den Kundenservice beauftragt werden.

Die Versandfristen für internationale Sendungen variieren. Individuelle länderspezifische Informationen und Fristen finden sich auf www.myhermes.de/weihnachten. Für Päckchen und Pakete, die innerhalb der EU verschickt werden, ist der 14. Dezember ein Richtwert. Für viele Nachbarländer ist eine spätere Abgabe möglich. Sendungen, die ins außereuropäische Ausland gehen, müssen teilweise deutlich früher losgeschickt werden. Teils nennt Hermes schon Termine im November.

Auch am Heiligabend stellt Hermes noch bundesweit Pakete zu.