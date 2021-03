DHL: Jetzt kommst du schneller an dein Paket

DHL will künftig alle Empfänger der Paketankündigung per E-Mail informieren, wenn ein Paket abholbereit in einer Filiale oder einem Paketshop liegt. Diese Zustellung in der Filiale oder dem Shop erfolgt vor allem dann, wenn du nicht zu Hause warst und auch kein Nachbar das Paket angenommen hat. Oft genug gibt es aber auch Berichte, dass Pakete ohne zu Klingeln in die Filiale umgeleitet werden. Derzeit kann das beispielsweise bei PostIdent-Sendungen oder Nachnahme-Paketen der Fall sein. Zusteller können diese wegen der Pandemie direkt in die Filiale schicken.

Der neue Benachrichtigungsservice wurde bereits seit Ende des vergangenen Jahres schrittweise ausgerollt. Jetzt sei sie flächendeckend bei allen Partner-Filialen sowie bei Postbank-Filialen und DHL Paketshops verfügbar. Das teilte DHL mit.

Die wohl größte Verbesserung: Bisher hattest du in der Regel nur die Möglichkeit, benachrichtigte Pakete erst am nächsten Werktag nach der Zustellung abzuholen. Jetzt soll das häufig noch am selben Tag möglich sein. Voraussetzung ist natürlich, dass der Zusteller die Pakete vor Schließung der Filiale in selbige ausliefern kann.

Keine Benachrichtigungskarte mehr

DHL wirbt damit, dass du beispielsweise auf dem Weg vom Büro nach Hause schon an der Post vorbeifahren und dein Paket abholen kannst. Voraussetzung ist aber, dass du dich für den Service der digitalen Benachrichtigung registrierst. In diesem Fall erfährst du außerdem in vielen Fällen per E-Mail, wenn ein Paket für dich unterwegs ist und wann es ankommt.

In der Filiale musst du auch nicht mehr die gelbe Benachrichtigungskarte aus dem Briefkasten vorzeigen. Sie wird es nicht mehr geben. Mit der digitalen Benachrichtigung erhält der Kunde alle notwendigen Informationen für die Paketabholung direkt auf sein Smartphone. Der Benachrichtigungszettel im Briefkasten entfällt.

Übrigens: Als Alternative zur direkten Abholung gibt es auch die Zweitzustellung eines Paketes. In diesem Fall holt DHL dein Paket wieder in der Filiale ab und stellt es noch einmal zu. Insbesondere für schwere Pakete ohne die Möglichkeit eines Autos ist das zum Vorteil für die Empfänger.