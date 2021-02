DHL, Hermes, UPS & Co.: Darum kommt dein Paket heute nicht an

Das Tief Tristan hat vor allem in der Mitte Deutschlands zu massiven Problemen auf den Straßen geführt. In Teilen Nordrhein-Westfalens gab es sogar Fahrverbote für Lkw. Das betrifft logischerweise auch DHL, Hermes, UPS & Co., die die Pakete zwischen den Städten meist mit großen Lkw transportieren. Auch Amazon Logistics dürfte hier mit Problemen kämpfen. Nur Express-Pakete treten den Weg zwischen weiter entfernten Städten mit dem Flugzeug an.

In der vergangenen Nacht kam es unter anderem auf der A2 bei Bielefeld zu einem fast 40 Kilometer langen Dauerstau. Hier dürfte auch der ein oder andere Paket-Lkw festgesteckt haben. So konnte er das Ziel-Paketzentrum nicht rechtzeitig erreichen und die Sortierung der Pakete erfolgte zu spät für eine Zustellung heute.

Hermes: Mitarbeiter kommen nicht zur Arbeit

Hermes nennt noch einen weiteren Grund, warum auch die Auslieferung der Pakete teils nicht möglich ist. „Der öffentliche Nahverkehr [wurde] vielerorts komplett eingestellt. Aus diesem Grund konnten unserer Mitarbeiter*innen ihren Arbeitsweg zum Teil gar nicht erst antreten. Sollte es zu Verzögerungen kommen, sind diese in der Regel auf die lokalen Witterungsbedingungen im Zustellgebiet selbst zurückzuführen oder auf Einschränkungen im vorgelagerten Langstreckenverkehr“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Mehr als 80 Prozent aller Onlinebestellungen würden dennoch bereits am Folgetag zugestellt.

DHL hat sich bislang nur bei Twitter gegenüber Nutzern geäußert, die nach dem Status ihres Paketes fragen. Hier heißt es von DHL beispielsweise: „Aufgrund der momentanen Wetterbedingungen kann es in einigen Fällen zu Verzögerungen bei der Beförderung und Bearbeitung von Paketen kommen. Natürlich wird mit Hochdruck daran gearbeitet, alle Sendungen so schnell wie möglich zu den Empfängern zu bringen“.

Ein nicht unerhebliches Problem dürfte auch die Zustellung in den extrem verschneiten Gebieten sein. Wenn in Städten wie Münster bereits das THW anrücken muss, um die Innenstadt vom Schnee zu befreien und auf Rügen ein Schneesturm hohe Schneeberge auf und neben den Straßen anhäuft, dürften Zusteller kaum Chancen haben, zu ihren Kunden zu kommen.

Du wirst also am Ende womöglich noch ein bis zwei Tage länger auf dein Paket warten müssen. Die Straßen werden in den kommenden Tagen geräumt werden und die Schneefälle lassen nach. Aber die Kälte bleibt.

