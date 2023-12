DHL, Hermes & Co.: Diese Pakete kommen nicht mehr vor Weihnachten an

Fakt ist: Seit der Blackweek Ende November arbeiten die Paketdienste am Limit. Die Paketmengen sind in dieser Jahreszeit teils doppelt so hoch wie im Rest des Jahres. Weitere Störfaktoren wie der unerwartet frühe Wintereinbruch und der hohe Krankenstand haben zu hohen Paketbergen geführt. Die Paketdienste arbeiten mit Hochdruck daran, diese abzubauen und alle Pakete rechtzeitig vor Weihnachten auszuliefern. Doch schon jetzt ist klar: Viele Pakete, die du erst jetzt in den Paketshop bringst, werden es nicht mehr vor Weihnachten schaffen, beim Empfänger zu sein. Dabei geht es vor allem um Pakete ins Ausland. Bei ihnen ist – abgesehen von extrem teuren Express-Paketen – die Abgabefrist abgelaufen.

Paket zu Weihnachten verschicken – das sind die Fristen

Doch auch bei Sendungen innerhalb Deutschlands tickt die Uhr und du solltest das Paket auf die Reise schicken. Wir raten dir dringend davon ab, auszutesten, ob die Paketdienste ihre Fristen wirklich halten. Das kann zu enttäuschten Gesichtern führen.

DHL / Deutsche Post

DHL sagt, dass du deine privaten nationalen Pakete spätestens Mittwoch, den 20. Dezember, abgeben musst. Einen Unterschied zwischen den Postbank-Filialen, den zahlreichen Paketshops und der Packstation macht DHL nicht. Und auch eine Uhrzeit nennt DHL nicht.

Natürlich kannst du auch nach dem 20. Dezember noch Pakete bei DHL abgeben. Dass diese noch vor Weihnachten ankommen, ist dann aber nicht sicher. Sollte das Geschenk innerhalb deiner Region verschickt werden, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest größer als bei einem Versand quer durch Deutschland. Bemerkenswert: Selbst nationale EasyExpress-Pakete sind nur bei einer Abgabe bis zum 21. Dezember noch garantiert vor Weihnachten beim Empfänger.

Briefe und Postkarten innerhalb Deutschlands sollten bis zum 21. Dezember verschickt sein – das heißt vor der Leerung des Briefkastens eingeworfen.

Hermes: Pakete zu Weihnachten nur bis 19. Dezember garantiert

Hermes garantiert dir einen ersten Zustellversuch bis Heiligabend, wenn du dein Paket innerhalb Deutschlands bis zum 19. Dezember, 12 Uhr abgegeben hast. Willst du deine Sendung abholen lassen, ist die spätestmögliche Abholung ebenfalls der 19. Dezember. Diese musst du spätestens heute beauftragen. Damit ist Hermes in diesem Jahr mit einem überraschend frühen Termin am Start.

DPD

Damit Geschenke pünktlich zu Heiligabend beim Empfänger ankommen, empfiehlt DPD, Standardpakete bis Mittwoch, den 20. Dezember (Faustregel: 12 Uhr mittags) in einem Pickup Paketshop abzugeben. Prio- und Expresspakete kommen auch dann noch pünktlich an, wenn sie am Freitag, den 22. Dezember (12 Uhr), aufgegeben werden.

GLS

In vielen Städten ist auch GLS mit Paketshops vertreten, die du zum Versand deiner Weihnachtspakete nutzen kannst. GLS empfiehlt, dass dein Paket bis zum 20. Dezember, 12 Uhr in dem Shop sein sollte.

UPS

Bei UPS gibt es kein einzelnes festes Datum, da UPS jenseits von Standard-Paketen mit garantierten Zustellzeiten arbeitet. Du kannst aber auf der Webseite deinen Absender und das Ziel deines Paketes angeben und UPS zeigt dir an, mit welcher Versandoption dein Paket zu Weihnachten noch ankommt.

Normale Pakete, die du am 20. Dezember im UPS-Shop abgibst, sollten noch bis zum 22. Dezember ankommen. Reguläre Sendungen werden bei UPS nicht samstags zugestellt. Nach dem 20. Dezember wird es also kritisch. Willst du sichergehen, solltest du einen Express-Zuschlag buchen. Express-Pakete mit Vor-12-Uhr-Zustellung, UPS Express und UPS Express Plus wird man auch später – sprich am 23. Dezember – noch ausfahren. Sie werden teilweise sogar innerdeutsch per Flugzeug transportiert – kosten aber auch entsprechend. Eine Abgabe am 22. Dezember bedingt, dass du die teuerste Express-Rate buchen musst, damit dein Paket bis 23. Dezember beim Empfänger ist. Denn der 24. Dezember ist in diesem Jahr ein Sonntag.