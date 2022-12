DHL: Darum gehen Pakete jetzt direkt in die Filiale

Wenn du derzeit auf deinen DHL-Zusteller wartest, der ein Paket für dich hat, könntest du enttäuscht werden. Insbesondere, wenn du online per Nachnahme bestellt hast oder ein Paket aus dem Nicht-EU-Ausland erwartest, dürftest du den Weg zur nächsten Post-Filiale antreten müssen. Denn eine ganze Reihe an Paketen lässt DHL derzeit gar nicht erst zu den Zustellern durch, sondern schickt sie direkt in die Filiale. Dabei handelt es sich um Pakete, bei denen der Zusteller bei dir Geld kassieren muss.

Diese Geldübergabe kostet Zeit. Denn der Bote muss dich nicht nur antreffen, er muss auch das zu inkassierende Geld nachzählen, muss Wechselgeld dabeihaben und muss es auch korrekt intern verbuchen. Dieser Vorgang kostet viel Zeit. Zeit ist genau das, was Paketzusteller derzeit nicht haben. Daher verlagert man diesen Vorgang auf die Filialen. Zudem reduziert DHL auf diesem Weg das Risiko, dass die Zusteller überfallen werden könnten.

DHL: Entlastung der Zusteller

Betroffen sind von dieser Maßnahme, die schon einige Wochen gilt, nicht nur Nachnahme-Sendungen. Auch Auslandssendungen mit Einfuhrabgaben (sprich Zoll) und unzureichend frankierte Sendungen mit Nachentgelt gehen direkt in die Filiale. Zudem gibt es Berichte, dass in einigen Regionen auch „normale“ Pakete direkt in die Filiale geleitet werden, obwohl du zu Hause bist. Das betrifft demnach Regionen, in denen es ein besonders hohes Aufkommen an Paketen gibt. Hier ist die reguläre Zustellung für die Zusteller offenbar nicht mehr zu schaffen. Damit du nicht tagelang auf eine Zustellung warten musst, leitet man die Pakete direkt um und will so dem Rückstand Herr werden.

Unterdessen wird es inzwischen knapp, wenn du zu Weihnachten selbst noch Pakete verschicken willst. Denn für zahlreiche Pakete ins Ausland ist es nun schon zu spät. Die kommen als normales Paket nicht mehr vor Weihnachten an. Doch auch normale Pakete innerhalb Deutschlands solltest du möglichst noch in dieser Woche auf die Reise schicken.