Insgesamt vier Spiele stehen am Dienstag und Mittwoch im DFB Pokal Viertelfinale auf dem Programm. Highlight für viele Fans ist die Begegnung der Knappen aus Gelsenkirchen, Schalke 04, gegen den „Stern des Südens“ Bayern München. Im Vergleich zu anderen Aufteilungen ist es im DFB-Pokal recht einfach: Willst du alle Spiele des DFB-Pokals im Live-Stream sehen (Einzeln oder in der Konferenz) brauchst du ein Sky-Abo beziehungsweise Sky Ticket.

Drei Mal Free-TV im DFB-Pokal Viertelfinale

Aber bis zum Viertelfinale komme auch Fans ohne Pay-TV-Abo oder -Zugang auf ihre Kosten. Drei von vier Spielen laufen frei empfangbar. Oder andersrum: Nur wer die Partie 1. FC Saarbrücken – Fortuna Düsseldorf sehen will, muss zahlen.

Ein Spiel pro Tag wird im Free-TV der Öffentlich-rechtlichen übertragen. Die ARD zeigt am Dienstag die Partie Schalke 04 – Bayern München. Am Mittwoch gibt es Eintracht Frankfurt – SV Werder Bremen live im Ersten und in der Mediathek. Ebenfalls am Mittwoch frei empfangbar: Bayer Leverkusen – Union Berlin ab 18:30 Uhr auf Sport1.

Die Spiele in Kürze

Dienstag, 3. März:

18:30 Uhr: Saarbrücken – Düsseldorf auf Sky Ticket, Sky Sport 1

20:45 Uhr: Schalke – Bayern im Ersten auf Sky Sport 2, ARD Mediathek, Sky Ticket

Mittwoch, 4. März:

18:30 Uhr: Leverkusen – Union Berlin auf Sport 1, Sky Sport 1, Sky Ticket

20:45 Uhr: Frankfurt – Bremen im Ersten auf Sky Sport 2, ARD Mediathek, Sky Ticket

Alle Spiele des DFB-Pokal Viertelfinale im Live-Stream

Die volle Auswahl (und damit auch das Einzelspiel von Saarbrücken gegen Düsseldorf) hast du wie gesagt mit Sky oder Sky Ticket, was du auch kurzfristig noch abschließen kannst. Sky Ticket kostet im Monat nur 9,99 Euro und bietet dazu noch weiteren Live-Sport mit Bundesliga, Champions League, Premier League oder Formel 1. Der Anbieter wirbt damit, bis Ende April jeden Tag Live-Sport im Programm zu haben. Sky Ticket ist zudem monatlich kündbar.

Sky überträgt die Spiele in der Regel jeweils auf dem Sender Sky Sport 1 (HD). Das gilt ohne Einschränkung für die jeweils frühen Partien um 18:30 Uhr. Da die Spiele eng beieinander liegen, werden die Vorberichte der späten Spiele um 20:45 im Zweifel auf Sky Sport 2 (HD) übertragen, wo die späten Spiele ebenfalls laufen. So entgeht Sky dem Dilemma, in ein Spiel zu spät einzusteigen, wenn es in der frühen Begegnung in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen geht.

Die Sky-Konferenz gibt es ab dem Viertelfinale nicht mehr, da keine Spiele mehr parallel ausgetragen werden: Zwei Tage, vier Spiele, vier Anstoßzeiten. Hier läuft nach Abpfiff auch die Highlight-Show „Alle Spiele, alle Tore“. Die Zusammenfassungen aller Spiele gibt’s auch im Ersten, hier jeweils nach der Übertragung des abendlichen Top-Spiels.

Sky unterwegs streamen?

Du bist bereits Sky-Kunde, aber während des Live-Streams des DFB Pokal Viertelfinale unterwegs? Mit Sky Go kannst du die Sky-Sender und Fußballübertragungen ohne weitere Kosten streamen. Wenn du zum Beispiel Telekom-Kunde mit StreamOn-Video-Option oder Vodafone mit Video Pass nutzt, verbraucht der Stream noch nichtmal dein kostbares Datenvolumen. Das gilt seit der letzten Anpassung sogar EU-weit. Auch Sky Ticket ist StreamOn- und Vodafone-Pass-Partner.

