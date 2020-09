Stolze 32 Begegnungen sind es, die jetzt in der 1. Hauptrunde des Pokals stattfinden. 31 davon finden an diesem Wochenende von Freitag bis Montag statt. Lediglich der 1. FC Düren wird erst am 15. Oktober gegen Bayern München antreten.

Die gute Nachricht ist: Alle Spiele kannst du live verfolgen. In voller Länge. Das geht sogar kostenlos, wenn du auf ein Live-Bild verzichten kannst. Denn Amazon streamt alle Spiele live als Radio-Übertragung. Du brauchst dazu lediglich einen Internetzugang und ein Amazon-Konto. Ein Prime-Abo ist nicht notwendig. Natürlich kannst du neben dem Stream per TV oder App auch alle Alexa-Geräte nutzen, um die Spiele live zu hören.

Alle Spiele live für unter 10 Euro

Die meisten Fans werden die einzelnen Spiele aber sehen wollen. Entweder als Einzelbegegnung oder in der Konferenz. Das ermöglicht in diesem Jahr einmal mehr der Pay-TV-Sender Sky. Dabei musst du kein Sky-Kunde mit Abo sein. Sky überträgt längst alle Spiele auch per Internet-Stream ohne Abo.

Auf Sky Ticket kannst du alle Spiele sehen. Das Besondere: Anders als bei der Bundesliga reicht beim DFB-Pokal schon ein Monats-Ticket für 9,99 Euro, mit dem du alle Spiele sehen kannst. Außerdem zeigt Sky noch zahlreiche weitere Sport-Übertragungen wie beispielsweise die Bundesliga-Konferenz zu diesem Preis. Der Vorteil von Sky Ticket: Du kannst sofort buchen und gucken – egal wo du gerade bist. Du kannst Sky Ticket nach dem Buchen direkt wieder kündigen.

Wer spielt wann im DFB-Pokal: Alle Spiele, alle Streams im Überblick

Bist du Sky-Pay-TV-Kunde, hast aber kein Sport abonniert, hat Sky für dieses Wochenende ein spezielles Angebot für dich. Alle 31 Begegnungen kannst du zum einmaligen Preis von 15 Euro schauen. Im Fernsehen zeigt Sky alle Spiele in HD. Im Kabelnetz solltest du allerdings darauf achten, dass der Sky-Kanal, der sein Spiel zeigt, auch wirklich in deiner Senderliste ist. Aufgrund der Vielzahl an Begegnungen nutzt Sky nämlich auch Kanäle wie Sky Sport 10 HD, die oftmals nicht im Kabel sind. Hier kannst du dann nur auf Sky Go ausweichen.

Einzig Fans des MSV Duisburg und Borussia Dortmund brauchen keinen Sky-Zugang. Ihr Spiel am Montag wird im Ersten von der ARD übertragen. Das verspätete Spiel des FC Bayern gegen Düren wirst du übrigens bei Sport1 ohne Abo schauen können.

Nächste Woche geht's los Fußball-Bundesliga: Alle Spiele, alle Tore und so bist du live dabei

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.