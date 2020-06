Die gute Nachricht: Beide DFB Pokal Halbfinal Spiele kannst du unverschlüsselt verfolgen. Das Erste überträgt sowohl das Spiel FC Saarbrücken – Bayer 04 Leverkusen am heutigen Dienstag als auch das Spiel am Mittwoch live – auch per Internet im Stream, per TV und im Radio.

FC Saarbrücken – Bayer 04 Leverkusen

9. Juni 2020, 20.45 Uhr, Hermann-Neuberger-Stadion, Völklingen

Los geht’s heute mit dem Spiel Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen. Die Begegnung ist allein deswegen eine besondere, weil es sich beim 1. FC Saarbrücken um einen Regionalliga-Verein handelt und bei Leverkusen um einen Verein aus der 1. Bundesliga. Hinzu kommt: Während Leverkusen schon seit einigen Wochen wieder Spielpraxis hat, ist der Spielbetrieb in der Regionalliga Südwest nach dem Corona-Stopp nicht wieder aufgenommen worden. Saarbrücken ist daher am „Grünen Tisch“ bereits als Aufsteiger in die 3. Liga erklärt worden, da sie zum Zeitpunkt der Pandemie Tabellenführer waren. Ihnen fehlt nun aber natürlich seit März die Spielpraxis.

FC Bayern München – Eintracht Frankfurt

10. Juni 2020, 20.45 Uhr, Allianz-Arena in München

Ebenfalls spannend sein dürfte das Spiel Bayern München gegen Eintracht Frankfurt am morgigen Mittwoch. Die Bayern gelten schon als faktischer Meister der Bundesliga, Eintracht Frankfurt befindet sich im Mittelfeld. Dennoch spannend: Während in der Bundesliga das Spiel der Hinrunde 5:1 für Frankfurt ausging, schickten vor wenigen Wochen die Bayern die Eintracht mit einem 5:2 nach Hause. Nun also der Pokal.

Wie kann ich die Spiele des DFB Pokal Halbfinale live sehen?

Das Erste zeigt die Partie klassisch im Free-TV. Du kannst es also per Satellit, Kabelnetz, IPTV oder DVB-T2 sehen – ohne weitere Kosten. Das Erste finanziert sich über den Rundfunkbeitrag, den jeder Haushalt zahlen muss. Hast du keinen klassischen TV-Empfang, kannst du natürlich auch per Internet das Spiel erfolgen. Das geht entweder im Browser über den Live-Stream auf der ARD-Webseite oder über die ARD Mediathek App auf deinem Fernseher oder Amazon Fire TV sowie anderen Streaming-Empfängern. Natürlich ist das Erste auch über TV-Streaming-Dienste wie Magenta TV, Zattoo oder Waipu zu empfangen – hier sogar im EU-Ausland.

Auch Sky überträgt den DFB-Pokal. Hier kannst du wahlweise das Sport-Abo im Pay-TV nutzen und Sky Sport HD 1 einschalten. Oder du nutzt die Stream-Dienste Sky Go (nur mit Sky-Abo) oder Sky Ticket, um die Spiele zu sehen. Sky Ticket kannst du auch mobil nutzen, um beispielsweise per Smartphone oder Tablet das Halbfinale zu sehen.

Reicht dir eine Radioübertragung oder kannst du das Spiel nicht am Bildschirm verfolgen, so bietet es sich an, dem DFB Pokal bei Amazon zu folgen. Über Amazon Music kannst du beide Spiele in voller Länge in Echtzeit per Kommentar verfolgen.

