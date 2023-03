Deutschlandticket mit ICE-Upgrade: Das musst du wissen

Klar ist: Mit dem Deutschlandticket für 49 Euro einfach in den nächstbesten ICE einsteigen, das geht nicht. Du hast in diesem Fall keinen gültigen Fahrschein, was dir bei einer Kontrolle durch den Zugbegleiter Ärger und unnötige Kosten einbringen wird. Denn als Schwarzfahrer musst du nicht nur eine erhöhte Beförderungsgebühr zahlen. Schlimmstenfalls machst du Bekanntschaft mit der Bundepolizei – spätestens dann, wenn du dich nicht ausweisen kannst. Doch es gibt Ausnahmen, bei denen das Deutschlandticket auch im ICE gültig sein wird. Doch auch hier gilt: Nicht einfach einsteigen. Denn du brauchst ein Upgrade-Ticket.

VVO plant ICE-Upgrade für Deutschlandticket

Möglich macht die Fahrt mit dem ICE per Deutschlandticket der Verkehrsverbund Oberelbe, kurz VVO. Der hat diverse Zusatztickets für das Deutschlandticket beschossen. Darunter ist auch ein ICE-Upgrade. Doch das gilt keinesfalls deutschlandweit, sondern nur auf der Strecke zwischen Riesa und Dresden – dafür aber als Flatrate. Der Grund dafür ist aus Erfahrungen aus dem 9-Euro-Ticket zu finden.

Denn ein normales VVO-Monatsticket für den Raum, der die beiden sächsischen Städte abdeckt, kostet 218 Euro. In ihm ist dann auch der ICE freigegeben. Logisch ist, dass viele Sachsen sich monatlich 150 Euro sparen und auf das Deutschlandticket für 49 Euro umsteigen wollen. Das allerdings führt dazu, dass die Fahrgäste nur noch alle zwei Stunden mit dem RE50 zwischen den beiden Städten fahren können. Für 44,20 Euro monatlich extra – insgesamt also 92,20 Euro – können Pendler sich daher die Freigabe für den ICE und IC erkaufen und so mindestens stündlich zwischen den beiden Städten fahren. Voraussetzung ist allerdings, dass die Verbandsversammlung des VVO dem noch zustimmt. Das scheint aber Formsache, auf der Webseite des VVO wirbt der Verkehrsverbund schon für das Upgrade.

Weitere Zusatzangebote geplant

Der VVO plant weitere Zusatzangebote für das Deutschlandticket. So heißt es auf der Webseite: „Es wird ein Zusatzticket zur Mitnahme eines Fahrrads oder Hundes und Personen im VVO-Gebiet zu einem Preis von 10 Euro pro Monat geben.“ Damit kommt der Verkehrsverbund den Gewohnheiten der Abo-Kunden entgegen, die auf ihrer bisherigen Monatskarte oftmals Hunde, Fahrräder oder weitere Personen mitnehmen konnten. Auch andere Verkehrsverbünde planen teilweise derartige Zusatzangebot oder gar Rabatte auf das Deutschlandticket für Schüler, Azubis oder Rentner. Zu beachten ist bei Zusatztickets aber, dass diese stets nur im Rahmen des jeweiligen Verkehrsverbundes gelten – nicht deutschlandweit.