Schon bei der Einführung des Deutschlandtickets war es klar: Der Monatspreis von 49 Euro für Fahrten mit Bus, Regionalexpress und Straßenbahn in ganz Deutschland wird nicht auf Dauer geben. Doch aufgrund der extremen Erwartungen der Verbraucher nach dem 9-Euro-Ticket musste ein Preis gefunden werden, der gleichermaßen attraktiv wie nicht vollkommen überzogen war. Die Differenz zur Finanzierungslücke soll zum Staat kommen. Doch genau dem geht jetzt das Geld aus. Das Deutschlandticket wird teurer werden.

Deutschlandticket künftig zwischen 60 und 70 Euro?

Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird der Preis zum 1. Januar 2025 steigen. Demnach habe das bayerische Verkehrsministerium berechnet, dass eine Finanzierungssicherheit für das Deutschlandticket nur bei einem Preis von mindestens 64 Euro monatlich möglich ist. Das wäre eine Erhöhung um 30 Prozent. Auch andere Bundesländer erwarten offenbar Preise zwischen 60 und 70 Euro.

Damit ist aber auch zu erwarten, dass viele Verbraucher das Deutschlandticket wieder kündigen werden, weil es sich für sie nicht mehr rechnet. Die entsprechenden fehlenden Gelder würden dann wieder für weitere Finanzierungslücken sorgen. Nach Angaben des Springer-Blattes soll es am 23. September eine Sonder-Verkehrsministerkonferenz geben. Hier wolle man über den neuen Preis sprechen, der zumindest aktuell politisch festgelegt ist.

Doch auch der Wechsel zu lokalen Monatskarten oder Einzelfahrscheinen wird teurer werden. Viele Verkehrsverbünde werden zum 1. Januar die Preise erhöhen. In Berlin prüft man zudem die Abschaffung des 29-Euro-Tickets, mit dem das Fahren in Berlin als Jahresabo möglich ist. Und auch der Deutschlandtarif wird zum Fahrplanwechsel im Dezember teurer. Die Preisanpassung von 7,9 Prozent betrifft rund ein Fünftel aller Nahverkehrskunden in Deutschland. Die Anpassung betrifft alle Fahrgäste, die nicht in eigenen Verkehrsverbünden oder Landestarifen unterwegs sind.