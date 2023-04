„Deutschlandticket droht Attraktivitätsverlust“: Diese Änderung ist geplant

Grundsätzlich gilt das Deutschlandticket nur für den Nahverkehr, nicht für den ICE oder IC. Grundsätzlich. Doch es gibt eine Ausnahme. Denn wie beim 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer kannst du nach aktueller Regelung bei einer Verspätung eines Regionalzuges von mehr als 20 Minuten an deinem Ziel alternativ auch einen ICE nehmen. Einzige Einschränkung: Du musst dir das Ticket für den ICE kaufen und später zur Erstattung einreichen. Doch genau diese Entschädigungsleistung bei einer Verspätung soll nun gestrichen werden.

Deutschlandticket soll als „erheblich ermäßigtes Beförderungsentgelt“ eingestuft werden

Hintergrund ist, dass laut Entwurf der Eisenbahnverkehrsordnung (EVO) das neue Nahverkehrsabo als erheblich ermäßigtes Beförderungsentgelt eingestuft werden soll. Somit würde ein kostenfreier Umstieg auf andere Züge, also auch auf ICE- oder IC-Züge, bei Verspätungen ab 20 Minuten für Bahnreisende mit Deutschlandticket entfallen. „Dem Deutschlandticket droht ein Attraktivitätsverlust“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Der Verband kritisiert dieses Vorhaben zur Überarbeitung der Bahngastrechte in einer Stellungnahme scharf.

„Die geplante Änderung hebelt Fahrgastrechte beim Deutschlandticket aus“, sagt Marion Jungbluth, Leiterin Team Mobilität und Reisen beim vzbv. Das mache Deutschlandticket-Besitzer „zu Fahrgästen zweiter Klasse im Nahverkehr“. Es widerspreche auch dem Ziel, mehr Menschen für Bus und Bahn zu gewinnen. Entschädigungszahlungen von Eisenbahnunternehmen sollten aus Sicht des vzbv generell bei Verspätungen ab 30 Minuten fällig werden und nicht wie bisher erst ab 60 Minuten. Das erhöhe für Eisenbahnunternehmen den Anreiz, pünktlicher zu sein.

Viele Regelungen wurden bereits im Vorfeld auf EU-Ebene beschlossen. Dazu zählt unter anderem die Einführung einer Klausel zu höherer Gewalt, die Eisenbahnunternehmen unter bestimmten Umständen von Entschädigungsansprüchen ihrer Kunden befreit. Die Mitgliedstaaten haben aber Spielraum bei der nationalen Umsetzung.

9-Euro-Ticket wurde offenbar zu sehr ausgenutzt

Die geplante Änderung des Deutschlandtickets zu einem Ticket mit einem erheblich ermäßigten Beförderungsentgelt kommt nicht von ungefähr. Bahn-Insider sprechen davon, dass zu Zeiten des 9-Euro-Tickets Fahrgäste gezielt nach verspäteten Regionalzügen und S-Bahnen Ausschau gehalten haben, um vermeintlich den Anschluss an den nächsten Zug „zu verpassen“ und bequem mit dem ICE ans Ziel zu fahren. Bei Strecken quer durch Deutschland geht es pro Ticket schnell um hundert Euro, die die Verkehrsunternehmen dann zu erstatten hätten. In der Tat war es auffällig, dass zur Zeit des 9-Euro-Tickets die Fernzüge der Deutschen Bahn deutlich voller waren als gewöhnlich.