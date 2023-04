Deutschlandticket: Bahn warnt vor möglichen Fehlern bei Ticket-Kontrolle

Wenn am 1. Mai das Deutschlandticket als Nachfolger des 9-Euro-Tickets erstmalig gültig wird, hat ein Teil der Kunden der Deutschen Bahn das neue Ticket automatisch in der Tasche. Denn auf Druck der Ampel-Koalition muss die Deutsche Bahn ihren Kunden mit einer Bahncard 100 das Ticket ebenfalls anbieten. Zusatzkosten fallen nicht an. Das heißt, jede Bahncard 100 wird automatisch zu einem Deutschlandticket. Für die Fahrgäste ist das vor allem dann interessant, wenn sie außerhalb von Großstädten den Bus oder die Straßenbahn nutzen wollen. Doch die Bahn warnt vor Fehlern bei einer Ticketkontrolle.

Bahncard 100: Rückfragen bei Ticketkontrolle möglich

In einem Newsletter an die Bahncard-100-Kunden warnt die Bahn jetzt vor möglichen Fehlern. Es heißt, dass man nicht ausschließen könne, dass es bei Kontrollen zu „Rückfragen des Kontrollpersonals“ komme. „Trotz frühzeitiger und sorgfältiger Information […] aller Verkehrsunternehmen Deutschlands kann es während der Einführungsphase in Einzelfällen bei einer Fahrkartenkontrolle zu Rückfragen des Kontrollpersonals kommen“, so die Bahn wörtlich. Sie hat dazu einen Rat: „Wir empfehlen Ihnen in diesen Ausnahmefällen, dieses Schreiben während der Einführungsphase vorzuzeigen.“

Die Bahn betont in ihr Mail an die Kunden mit einer Bahncard 100 aber auch, dass es sich bei dem Deutschlandticket für die Bahncard 100 um „eine unentgeltliche, freiwillige Leistung der DB Fernverkehr AG auf Grundlage der jeweiligen Tarifbestimmungen des Deutschland-Tickets“ handele. „Das Deutschland-Ticket endet unabhängig von der Geltungsdauer der BahnCard 100 für den Fall der Einstellung des tariflichen Angebotes. Die BahnCard 100 und das Deutschland-Ticket stellen getrennte Beförderungsverträge dar.“ Letzteres ist insbesondere wichtig, wenn du wegen eines verspäteten Busses deinen ICE verpasst.

46.000 Fahrgäste mit Bahncard 100 unterwegs

Hast du schon eine Bahncard 100 in der Tasche, will die Bahn diese übrigens nicht austauschen, um das Deutschlandticket kenntlich zu machen. Erst jene Bahn-Flatrates, die das Unternehmen ab Mai ausgibt, sollen ein entsprechendes Logo aufgedruckt bekommen. Dennoch sei die schwarze Bahncard entsprechend als Deutschlandticket gültig, betont die Bahn. „Selbstverständlich gilt das Deutschland-Ticket auch für am 1. Mai 2023 gültige Karten unabhängig von diesem Aufdruck. Bitte zeigen Sie für die Nutzung des Deutschland-Tickets einfach Ihre gültige Bahncard 100 vor.“ Bis jeder Kontrolleur eine Bahncard 100 gesehen haben wird, wird es wohl etwas dauern. Die Bahn spricht davon, dass es aktuell lediglich 46.000 dieser Karten in Deutschland gibt.