Deutsches Paar trickst Amazon & Co aus – so haben sie es gemacht Artem Sandler 3 Minuten

Im Regelfall sind es Online-Händler wie Amazon, die an Verbrauchern verdienen. Nun drehte ein deutsches Paar den Spieß um – jedoch mittels eines alles andere als legalen Ansatzes. Damit verursachte das Paar einen finanziellen Schaden von mehr als 100.000 Euro. So stellten sie es an.