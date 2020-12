Zu schön, um wahr zu sein? Telekom verschenkt 100 GB Datenvolumen

Du ahnst es schon: Es geht um Datenvolumen bei dem ominösen Geschenk, das die Telekom ihren Kunden machen soll. Die Details dazu will die Deal-Plattform MyDealz in Erfahrung gebracht haben. Beim Mobilfunkanbieter selbst findet man bislang noch keine Hinweise auf das Datengeschenk, weder im Internet noch in der App.

Konkret sollen Mobilfunkkunden der Telekom am kommenden Montag, also dem 7. Dezember, satte 100 GB ohne weitere Kosten geschenkt bekommen. Laut MyDealz gilt das Angebot für alle Privatkunden wie auch Geschäftskunden, die nach 2011 einen Mobilfunkvertrag beim Unternehmen abgeschlossen haben. Ein paar Tarife schließt die Telekom allerdings von der Aktion aus: Die MagentaMobil Speedbox, MagentaMobil XL, CarConnect, Smart-Connect, MagentaEINS Plus und die Community Cards. Gleiches gilt auch für die entsprechenden Pendants im Business-Bereich.

Telekom: 100 GB geschenkt – so bekommst du es

Um überhaupt an der Aktion teilnehmen zu können, musst du schon jetzt Mobilfunkkunde der Telekom sein und einen aktiven Vertrag nachweisen können. Findest du dann am 7. Dezember das Datengeschenk, können Privatkunden die kostenlosen 100 GB über die MeinMagenta-App absahnen. Geschäftskunden müssen hingegen über pass.telekom.de oder per SMS die Nachricht „speed100“ an die Nummer 7277 senden.

Weitere Details zu der Telekom-Aktion kann MyDealz nicht nennen. So bleibt unklar, wie lang Kunden die geschenkten 100 GB nutzen oder womöglich Datenpakete an Freunde weitergeben können. Die Plattform geht von einer 30-tägigen Nutzung ab dem Zeitraum der Buchung aus oder alternativ bis Ende Dezember. Darüber hinaus bleibt im Dunkeln, wie lange die Aktion gültig sein wird.

Anfang 2020 verschenkte die Telekom bereits ebenfalls ein Mehr an Datenvolumen, allerdings mit „nur“ 10 GB. Die Aktionskonditionen variierten in der Vergangenheit immer wieder. Da die Telekom sich bislang nicht zu dem Datengeschenk äußerte und bis dato keine Hinweise im Netz oder der App zu finden sind, bleibt bis zum 7. Dezember abzuwarten, ob das Geschenk tatsächlich abrufbar ist.