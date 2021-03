Briefmarken der Deutsche Post: Diese Neuigkeiten gibt es ab sofort Thorsten Neuhetzki 2 Minuten

Die Deutsche Post hat selten so viel an ihren Briefmarken geändert wie in den vergangenen Monaten. Erst kam die Briefmarke per App, dann die Briefmarke mit Sendungsverfolgung für Standardbriefe. Jetzt die nächste Neuerung.