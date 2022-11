Deutsche Post: So groß sind die Probleme wirklich

Schon vor einigen Wochen meldete die Bundesnetzagentur, dass der Beschwerdestand von Post-Kunden bei der Aufsichtsbehörde Bundesnetzagentur hoch ist. In Bonn teilte man mit, man verzeichnete in diesem Jahr bisher 20.421 Beschwerden über die Deutsche Post und nicht rechtzeitig zugestellte Briefe. Davon waren knapp 11.500 Beschwerden im 3. Quartal – damals noch ohne den September ausgezählt zu haben. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 waren es 15.118 Beschwerden. Nun hat die Behörde auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa neue Zahlen genannt. Demnach seien alleine im Oktober rund 9.700 Beschwerden eingegangen. Das sind fast doppelt so viele wie im September, wo man inzwischen 5.000 Beschwerden gezählt hat. Damit bringt es die Deutsche Post nur für den Monat Oktober auf zwei Drittel der Beschwerden für das Gesamtjahr 2021.

Deutsche Post reagiert mit Notfallkonzept

Gemessen am Gesamtvolumen aller Briefe ist das Beschwerdeaufkommen immer noch gering. Denn nach Medienberichten befördert die Deutsche Post monatlich 1,2 Milliarden Briefe. Gleichzeitig werden aber auch nur vergleichsweise wenige Nutzer den Weg bis zur Bundesnetzagentur gehen. Gleichzeitig schätzt die Bundesnetzagentur, dass das Beschwerdeaufkommen auch aufgrund der verstärkten Berichterstattung in den Medien gestiegen ist.

Wie die dpa weiter berichtet, hätten einige Verbraucher sich auch bei ihren Bundestagsabgeordneten beschwert. So habe ein Kunde aus dem Saarland seit Wochen keine Post bekommen – aufgrund eines Todesfalls in der Familie und dem damit verbundenen Bürokratie-Aufkommen besonders bitter.

Die Deutsche Post sprach zuletzt von lokalen Problemen. In 100 der 5.000 Zustellbezirke gäbe es Beeinträchtigungen. Betroffen seien nach Angaben der Post Süddeutschland und Berlin, aber auch andere Ballungszentren. Als Reaktion auf die Probleme habe die Post in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur ein Notfallkonzept aktiviert, bei dem die Zustellung von Briefen regulär nur noch alle zwei Tage erfolgen soll. So möchte man die zur Verfügung stehenden Personal-Ressourcen besser aufteilen.