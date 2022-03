Deutsche Post DHL: Dieser Dienst steht derzeit nicht zur Verfügung

Die Briefankündigung der Deutschen Post kannten informierte Nutzer schon von GMX und web.de. Durch eine Kooperation mit dem Mail-Dienst der United-Internet-Gruppe konntest du dort schon seit Jahren E-Mails erhalten, die einen Scan der Briefumschläge oder gar den Inhalt der Briefe auf elektronischem Weg enthielten.

Post zieht Dienst zurück

Vor einigen Wochen implementierte die Deutsche Post DHL diesen Service nun auch in die App Post & DHL. Nach einer kurzen Registrierung konntest du so morgens beim Aufstehen schon in der App sehen, welche Briefe der Briefträger dir im Laufe des Tages in den Briefkasten stecken wird. Allerdings: Das galt nur für maschinell lesbare Briefe. Handschriftliche Briefe kann das System nicht erkennen.

Doch aktuell gibt es seit einigen Tagen gar keine Benachrichtigungen mehr. „Aktuell steht der Service leider nicht zur Verfügung“ heißt es in der App. Man arbeite mit Hochdruck daran, dass Briefankündigungen wieder angezeigt werden und bitte um Entschuldigung.

Nach Informationen von Caschys Blog handelt es sich dabei um ein Datenschutzproblem. Der Blogger habe von einem Leser im Vorfeld ein Video bekommen, in dem zu sehen ist, wie der Leser die App nutzt, in der Vorschau einen an ihn adressierten Brief sieht. In der Großansicht ist aber dann ein völlig anderer Brief für eine andere Person in einer anderen Stadt erschienen. Dem Blog liegt auch eine Stellungnahme des Logistikunternehmens vor. Man habe von dem Problem Kenntnis, das nur wenige Einzelfälle betreffe. Wann das Feature wieder für die Nutzung freigegeben wird, ist unklar.

Immerhin: Es waren nur die Briefumschläge, nicht aber die Inhalte der Briefe sichtbar. Erfreulich ist es dennoch nicht, wenn vollkommen fremde Menschen auf diesem Weg erfahren, wer Post von einer Bußgeldstelle, dem Insolvenzgericht oder einem Inkassobüro bekommt.

Die Briefankündigung über GMX und web.de soll übrigens von dem Problem nicht betroffen sein und auch weiterhin funktionieren. Wer sich also hier nicht abgemeldet hat, kann zumindest hier weiterhin einen digitalen Blick in seinen analogen Briefkasten werfen.