Deutsche Bahn wird teurer: Das ändert sich ab Sonntag

Kleiner Fahrplanwechsel bei der Bahn. Das geht oftmals mit neuen Verbindungen, in diesem Jahr aber auch mit neuen Preisen einher. Zunächst einmal zu den Verbindungen. Hier schafft die Deutsche Bahn einerseits im Sommerfahrplan neue Verbindungen von Berlin an die Ostsee sowie von Hamburg nach Dänemark. Aber auch dauerhaft gibt es neue Zugverbindungen im Fernverkehr.

Neu im Sommerfahrplan sind:

4 zusätzliche Verbindungen zwischen Warnemünde, Rostock und Berlin

Direktverbindung von Dresden über Berlin nach Binz bzw. Stralsund

Zusätzliche Verbindung Hamburg – Kopenhagen (6 statt bisher 5 Züge täglich)

Dauerhafte, neue Verbindungen findest du hingegen in ganz Deutschland. Nach Angaben der Bahn gibt es in Chemnitz und Freiberg (Sachsen) wieder Fernverkehrshalte, Flensburg und Prag erhalten eine Direktverbindung, zwischen Hamburg und Köln fahren zusätzliche ICE und am frühen Morgen verbindet jetzt ein EC Lindau-Reutin und Zürich. Außerdem ist die Direktverbindung Berlin – Westerland (Sylt) zurück.

Neue Super Sparpreis Aktion: Bahnfahren für unter 10 Euro

Das 9-Euro-Ticket scheint den Fernverkehr der Bahn Fahrgäste zu kosten. Denn ab sofort kannst du schon ab 9,67 Euro quer durch Deutschland mit der Bahn fahren. Voraussetzung dafür ist, dass du eine Bahncard nutzt und eine Super Sparpreis Aktion erwischst. Ohne Bahncard kostet dich die Fahrkarte 12,90 Euro. Wichtig: Nur „ausgewählte“ Verbindungen sind buchbar. Und das auch nur, wenn die Verbindung keinen Nahverkehr beinhaltet. Du solltest deine Verbindung also von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof suchen.

Auch die Bahncard 100 ist wieder günstiger zu haben. Allerdings nur für zwei Zielgruppen: Wenn du unter 27 oder über 65 Jahre alt bist. Dann nämlich kostet dich die Bahn-Flatrate für ein Jahr 2.664 Euro. Buchbar ist dieses Angebot ab Sonntag und bis Ende September.

Für Pendler interessant: Das 20-Fahrten-Ticket wird es weiterhin geben, es kommt ein 10-Fahrten-Ticket hinzu.

Hier wird die Bahn teurer

Bisher kostete die Mitnahme eines Fahrrades im Fernverkehr pro Strecke 8 Euro ohne Bahncard und 5,40 Euro mit Bahncard. Ab Sonntag wird das deutlich teurer. 9 Euro verlangt die Bahn dann dafür, dass du dein Fahrrad mitnimmst – egal ob mit oder ohne Bahncard.

Teurer wird es auch, willst du einen Sitzplatz reservieren. Ab Sonntag kostet das 4,50 Euro pro Strecke und Platz statt bisher 4 Euro. In der 1. Klasse kostet eine Reservierung 5,90 Euro. Familienreservierungen kosten fortan 9 Euro in der 2. und 11,80 Euro in der 1. Klasse.

Jetzt weiterlesen 9-Euro-Ticket im Intercity nutzen: Diese Züge darfst du jetzt doch nutzen