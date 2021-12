Deutsche Bahn verbessert Angebot: Zwei attraktive Änderungen

Auch wenn bei der Deutschen Bahn in wenigen Tagen die Preise steigen, will der Konzern das Reisen unter anderem für Familien angenehmer gestalten. Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 führt die Bahn deswegen Änderungen durch, die das Reisen mit Kindern noch attraktiver machen. Denn in Zukunft dürfen im Fernverkehr bis zu vier Kinder einschließlich 14 Jahre kostenfrei mit älteren Reisenden mitfahren. Und zwar unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis.

Kostenlose Kindermitnahme bei der DB wird einfacher

Bisher galt: Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren dürfen nur dann kostenlos im Zug mitreisen, wenn sie auf der Fahrkarte der Eltern oder der Großeltern eingetragen sind. Diese familiäre Einschränkung fällt ab Mitte Dezember weg. Kinder dürfen dann auch mit anderen Begleitpersonen ab 15 Jahren kostenfrei reisen, wenn sie auf der Fahrkarte mit eingetragen sind. Also zum Beispiel auch mit älteren Geschwistern oder mit Onkel und/oder Tante. Laut Angaben der Bahn reisen jährlich rund 8 Millionen Kinder kostenlos in den Fernzügen der DB. Kinder unter 6 Jahren fahren weiterhin kostenfrei und benötigen keine eigene Fahrkarte.

Super Sparpreis Young wird reguläres Angebot

Und gute Nachrichten hält die DB auch für junge Kunden im Alter ab 15 Jahren bereit. Der bisher nur im Rahmen von Sonderaktionen erhältliche Super Sparpreis Young steht ab dem 12. Dezember 2021 dauerhaft zur Verfügung. Er gilt für alle Reisenden bis zu einem Alter von 26 Jahren und erlaubt die Mitfahrt im Fernverkehr der DB zu einem Preis ab 12,90 Euro pro Strecke. Mit BahnCard sinkt der Preis sogar auf unter 10 Euro je Verbindung.

Nutzbar ist der Sparpreis Young in allen IC- und ICE-Zügen der Bahn. Zusätzlich ist es möglich, Züge des Nahverkehrs (RE, RB, IRE, S-Bahn) zu nutzen, wenn sie bei der Buchung angegeben sind. Eine Stornierung des Tickets ist beim Super Sparpreis Young allerdings ausgeschlossen. Zudem ist ein sogenanntes CityTicket für die Nutzung von Bus und Bahn am Start- und Zielort grundsätzlich nicht inklusive.