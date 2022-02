Deutsche Bahn: Unwetter sorgt für heftige Störungen

Polizei und Feuerwehr mussten in der vergangenen Nacht vor allen in der Nordhälfte Deutschlands zu unzähligen Einsätzen ausrücken. Grund: das Orkantief Ylenia. Auch bei der Deutschen Bahn sind die Notfallteams in vielen Regionen der Republik im Dauereinsatz, um in Folge des Unwetters insbesondere umgestürzte Bäume von den Gleisen zu räumen. Die genauen Auswirkungen sind zur Stunde noch unklar, aber eines steht fest: Der Bahnverkehr ist in vielen Regionen Deutschlands nur stark eingeschränkt verfügbar.

Deutsche Bahn: Zahlreiche Streckensperrungen

Wie gefährlich ein Sturm für die Deutsche Bahn sein kann, zeigt sich in diesen Stunden zum Beispiel im Kreis Coesfeld. Dort ist ein Zug mit einem umgestürzten Baum kollidiert, berichtet WDR2. Verletzt wurde offenbar aber glücklicherweise niemand. Auch in anderen Bereichen des Netzes der Deutschen Bahn kommt es in diesen Stunden zu Behinderungen im Zugverkehr. Entsprechende Meldungen gibt es unter anderem aus Nordrhein-Westfalen und Brandenburg, wo im Nah- und Regionalverkehr auf einzelnen Linien gar keine Züge mehr fahren.

Die Bahn selbst, ist noch nicht in der Lage, detailliert aufzuschlüsseln, wo genau die schlimmsten Störungen auftreten. Auf der Homepage des Konzerns hieß es am Morgen wörtlich: „Aktuell liegen mehrere Streckensperrungen vor. Bitte überprüfen Sie die Reiseverbindung auf bahn.de bzw. über den DB Navigator.“ Verschiedene Fernverkehrszüge fahren aber bereits Umleitungen, was zum Teil zur Folge hat, dass einzelne Halte entfallen. Laut Angaben der Bahn fahren in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin zur Stunde auch im Fernverkehr gar keine Züge mehr. Das hat auch Auswirkungen auf Bahnen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Züge des Fernverkehrs starten und enden teilweise bereits deutlich vor den betroffenen Bundesländern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wer am Donnerstag oder in den kommenden Tagen mit der Deutschen Bahn unterwegs sein wollte und ein gültiges Ticket besitzt, kann von besonderen Kulanzregelungen profitieren. Alle Fahrgäste, die ihre für den Zeitraum vom 17. bis 19. Februar 2022 geplante Reise aufgrund der aktuellen Sturmtiefs verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr ab sofort bis einschließlich 7 Tage nach Störungsende entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren. Auch Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Kostenlose Sonderhotline der Deutschen Bahn: 08000 99 66 33

Zweites Unwetter ist bereits in Aussicht

Im Tagesverlauf könnte sich die Lage bei der Deutschen Bahn wieder entspannen. Aber nur dort, wo die umgestürzte Bäume keine Oberleitungen zerstört haben. Dort, wo auch andere Elemente der Bahn-Infrastruktur zerstört wurden, ist noch länger mit Zugausfällen und Verspätungen wegen Umleitungen zu rechnen. Und es könnte noch schlimmer kommen. Denn mit Zeynep kündigt sich bereits das nächste Sturmtief an. Eines, das möglicherweise noch höhere Windgeschwindigkeiten als Ylenia im Gepäck hat. Es soll in der Nacht zu Samstag über Deutschland hinweg fegen.