Deutsche Bahn stellt Ticketverkauf ein: Diese Änderung gilt ab Mai

Fahrkarten für die Züge der Deutschen Bahn kannst du über das Internet, am Automaten oder das Reisezentrum der Deutschen Bahn kaufen. Daran wird sich auch nichts ändern. Doch einen weiteren Weg, an Fahrkarten zu kommen, schafft die Bahn ab: Die telefonische Bestellung. Denn bisher konntest du auch über die Hotline der Bahn Fahrkarten kaufen. Bezahlt hast du sie in der Regel per Kreditkarte, die Tickets kamen denn (gegen Aufpreis) per Post oder du konntest sie am Automaten abholen. Das ist bald vorbei. Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mittteilt, können ab Mai 2023 keine DB Fernverkehrs-Angebote mehr telefonisch über die Servicenummer der Bahn 030 2970 gebucht werden. Angaben zu den Gründen der Einstellung des Ticketverkaufs per Telefon macht die Bahn nicht. Sie verweist darauf, dass du Tickets für den Fernverkehr ab diesem Zeitpunkt digital auf bahn.de, über die App DB Navigator oder in den DB Reisezentren und DB Agenturen bekommst.

Bestimmte Tickets gibt es weiter per Telefon

Doch es gibt Ausnahmen. Denn Angebote, die digital noch nicht verfügbar sind, kannst du weiterhin telefonisch buchen. Dazu gehören zum Beispiel Tickets für Gruppen ab 6 Personen und bestimmte internationale Verbindungen. Viele Fahrkarten, die es über die Bahn-Webseite und den DB Navigator noch nicht gibt, kannst du übrigens auch über DB Next, die nächste Generation des DB Navigator buchen.

Nachteilig ist diese Abschaffung vor allem für jene Menschen, die im ländlichen Raum leben und die nicht mit dem Internet vertraut sind. Sie müssen künftig in der Regel bis zum nächsten Bahnhof fahren, um ein Bahnticket zu kaufen. Denn auch ein Reisebüro hilft inzwischen oftmals nicht mehr weiter, wenn du eine Fahrkarte buchen möchtest. Der Grund: Die Bahn hat zum Jahresanfang die bisher gezahlten Provisionen bis auf wenige Ausnahmen gestrichen. Der Ticketverkauf wäre für eine Reisebüro somit ein Zuschussgeschäft, weswegen sich die meisten DB Agenturen aus dem Geschäft zurückgezogen haben.

Immerhin: Wer auf den Mobilitätsservice der Bahn angewiesen ist, kann das weiterhin telefonisch machen. Die Mobilitätsservice-Zentrale steht unverändert für die Planung und Buchung barrierefreier Reisen zur Verfügung, teilt die Bahn mit.