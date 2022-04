Deutsche Bahn schafft BahnComfort ab: Das ändert sich für Bahn-Fahrer

Was genau die Deutsche Bahn ab 13. Juni für ihre Vielfahrer plant, das bleibt aktuell noch im Dunkeln. Die Bahn selbst sagt lediglich, dass sie das Bonusprogramm BahnComfort abschaffen und dafür künftig ausschließlich auf BahnBonus setzen will. Bei BahnBonus wiederum wird es künftig drei verschiedene Status-Level geben. Das oberste Level zu erreichen, wird dabei deutlich schwerer, als bislang.

So sieht das neue Bonus-Konzept aus

Weiterhin sollst du mit BahnBonus bei jeder Fahrt Punkte sammeln können. Diese kannst du dann in Prämien umtauschen. Das können Sachprämien, aber auch Freifahrten mit der Bahn sein. Neu ist vor allem der Status-Bereich, den es bisher bei BahnBonus nicht gab. Hier wird es drei BahnBonus Statuslevel geben. Diese haben die Status-Stufen 1.500, 2.500 und 6.000 Statuspunkte. Bisher erhielt ein Bahn-Fahrgast ab 2.000 Statuspunkten im Jahr die BahnComfort-Stufe, weitere Unterteilungen gab es nicht. Die Anzahl der Punkte entsprechend dem bei der Bahn generiertem Umsatz in Euro.

Mit BahnComfort kann ein Bahn-Fahrgast unter anderem Zugang zur Bahn Lounge an vielen großen Bahnhöfen bekommen. Die Lounge ermöglicht bequemes Warten auf die Abfahrt des eigenen Zuges oder bei Umsteigeverbindungen; es gibt Getränke, Internet, Zeitungen und mehr. Außerdem gibt es im Fernverkehr nicht reservierbare BahnComfort-Sitze, die in der Theorie für Comfort-Kunden frei sein sollen. Allerdings sitzen in der Praxis oft Fahrgäste ohne Berechtigung auf diesen Plätzen. Weiterer Vorteil ist eine priorisierte Hotline. Eine priorisierte Bedienung im Reisezentrum hat man bei der Bahn aufgegeben.

BahnComfort-Prämien bleiben bestehen

Ab welcher Stufe künftig die Nutzung der Lounge und die pauschal reservierten Plätze zulässig ist, ist unklar. Eine Einordnung behält die Bahn noch für sich. Klar sein dürfte aber, dass der Lounge-Zugang erst ab der 2.500er-Stufe inkludiert sein wird, denn schon jetzt ist die Lounge oft überfüllt. Allerdings: Wer sich heute BahnComfort-Kunde nennen darf, wird direkt in den Status mit 2.500 Punkten überführt. Grundsätzlich sollen die Vorteile der verschiedenen Stufen künftig aufeinander aufbauen. Wer also zu den Kunden in Level 2 oder 3 gehört, kann auch die Vorteile von Stufe 1 mitnutzen. Die Bahn verspricht auch, dass Vielfahrer sich auf neue Status-Vorteile freuen können. Welche das sind, sagt sie noch nicht.

Nachweisen wirst du den Status übrigens künftig nicht mehr über die Bahncard oder eine andere Plastik-Karte, sondern ausschließlich über eine BahnBonus-App. Neu auch: Jedes Status-Level ist ab erreichen ein Jahr lang gültig. Viele weitere Details hat die Deutsche Bahn in FAQ zum neuen Bonusprogramm zusammengefasst.