60 Euro Strafe trotz Zugticket: Große Aufregung um unbekannte DB-Regel

Ein kürzlich auf dem Portal Reddit veröffentlichter Beitrag löste ein mediales Echo sowie eine Flut an Nutzerkommentaren aus. Darin berichtet ein Fahrgast über seine Erfahrungen mit dem digitalen Ticket der Deutschen Bahn. Und diese sind durchaus interessant, denn Kontrolleure forderten den Fahrgast trotz gekauftem DB-Ticket dazu auf, eine Strafgebühr in Höhe von 60 Euro zu bezahlen. Und so kam es dann auch. Dabei wäre die Geschichte möglicherweise anders ausgegangen, hätte der Fahrgast sein DB-Ticket nur fünf Sekunden später vorgezeigt.

Zeitangabe beim Kauf eines Tickets im DB Navigator

Nach Angaben des Reddit-Nutzers, erwarb er ein digitales Ticket im DB Navigator, unmittelbar bevor er in einen Zug einstieg. Nach etwa einer Minute wurde er von einer Kontrolleurin überprüft. „Stolz zeigte ich ihr mein Handy-Ticket und dachte mir nichts weiter dabei“, führt der Fahrgast aus. Die Kontrolleurin wies diesen allerdings auf einen Timer mit fünf verbleibenden Sekunden über dem QR-Code auf, erteilte die übliche 60 Euro-Strafzahlung und ließ nicht weiter mit sich diskutieren.

Das Problem: Digitale Tickets im Nahverkehr sind nicht direkt ab Kauf, sondern erst nach zwei Minuten gültig. Im FAQ der Deutschen Bahn heißt es dazu: „Hierbei handelt es sich um ein Sicherheits- und Kontrollmerkmal … Der Zähler soll die Möglichkeit des verspäteten Ticketkaufs einschränken.“ Der Countdown soll also verhindern, dass man ein Ticket erst dann kauft, wenn ein Kontrolleur die Bahn betritt.

Große Debatte entfacht

Die DB-Regelung scheint nicht sonderlich bekannt zu sein und schlug daher große Wellen. Unter besagtem Reddit-Post finden sich mittlerweile über 800 Kommentare. Auffallend ist, dass sich vergleichsweise wenige Nutzer über diese Regelung echauffieren. Im Allgemeinen scheint diese bei den Bahnfahrern also nicht auf Gegenwind zu stoßen. Lediglich in diesem konkreten Fall wurde dem Verfasser oftmals empfohlen, gegen die Strafzahlung vorzugehen. Den meisten Zuspruch erhielt derweil ein Kommentar, dessen Verfasser auf die Schwachstelle der Regelung verwies. So müssen Betroffene nichts weiter tun, als etwas länger als eigentlich nötig nach dem Handy respektive der App zu suchen. Schon ist der Countdown auf null und das Ticket gültig.

Andere Regelung im Fernverkehr

Bei Fernverkehrszügen haben Fahrgäste indes die Möglichkeit, ihr digitales Ticket bis zu zehn Minuten nach Abfahrt auf bahn.de oder in der DB Navigator-App zu erwerben. Diese Regelung greift allerdings nur dann, wenn „zwischen dem Einstiegsbahnhof und dem nächsten Haltebahnhof mehr als zehn Minuten Fahrzeit vorgesehen sind“. Weitere Details dazu finden sich im Servicebereich der Deutschen Bahn.