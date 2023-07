Deutsche Bahn: Mit 300 km/h nach Griechenland 

Der Deutschlandtakt wird sich um Jahrzehnte verzögern. Doch die Deutsche Bahn denkt wohl ohnehin in ganz anderen Dimensionen. Denn ein Europatakt wäre das, was eine neue Studie jetzt aufzeigt. Sie wurde von der Bahn zusammen mit „europäischen Partnerbahnen“ in Auftrag gegeben und enthält eine Utopie eines neuen paneuropäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes. Ausgangspunkt der Studie sei der „Green Deal“ der EU-Kommission.

Deutsche Bahn und EVG starten Schlichtung: So lange darf jetzt nicht gestreikt werden

Dreimal mehr Hochgeschwindigkeitsstrecken – auch in Deutschland

Das aktuelle „europäische“ Hochgeschwindigkeitsnetz erstreckt sich über Spanien, Frankreich, die Benelux-Länder, Deutschland und Italien. Echte Hochgeschwindigkeitsstrecken fehlen jedoch im kompletten Rest Europas. Bis auf wenige Ausnahmen sind der Norden und der Osten, sowie der Balkan und Griechenland komplett aus dem Streckenverbund herausgenommen. Dort soll auch das Gros der neuen oder auszubauenden 21.000 km Strecken liegen.

59 Euro inklusive Fernverkehr: Dieses Land kopiert das Deutschlandticket

Die Anforderungen an das neue HGV-Netz sind ambitioniert. Es soll aus 230 Metropolen und Städten in Europa in einem 1-Stunden-Takt zugänglich werden. Damit erschließe man laut Bahn 60 Prozent der europäischen Bevölkerung. Auf insgesamt 32.000 km Strecke soll 300 km/h möglich sein. Das ist knapp das Dreifache des aktuellen Netzes. Allein in Deutschland entstünde so ein Netz aus 6.000 km Hochgeschwindigkeitsstrecke. Aktuell sind es rund 1.800 km, wie airliners vorrechnet.

Deutsche Bahn: Hochgeschwindigkeitsnetz in Europa bis 2050

Deutsche Bahn: Ein Zeitplan für Jahrzehnte

Die neuen Strecken sind laut Studie in zwei Etappen anzulegen. Bis 2030 würden, mit schon geplanten neuen Strecken oder Ausbauten, vor allem Lücken geschlossen und einige Querverbindungen im bestehenden Netz erledigt. Hier sind zum Beispiel die Verbindung Madrid nach Lissabon oder die Erschließung der baltischen Staaten zu nennen.

Die große Ausbaustufe wäre dann erst für die Zeit zwischen 2030 und 2050 angesetzt. Hier stünde die Erschließung von Ländern wie Tschechien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Slowenien, Serbien, Nordmazedonien und Irland an. Doch auch die Niederlande müssten neue Strecken in rauen Mengen aus dem Boden stampfen.