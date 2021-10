Deutsche Bahn: ICE-Tickets für unter 18 Euro – aber nur für kurze Zeit

Wer in den kommenden sechs Monaten mit der Bahn durch Deutschland fahren will, für den hat die Deutsche Bahn jetzt Sparpreis-Tickets im Angebot. Schon für 17,90 Euro kannst du mit einem solchen Ticket durch ganz Deutschland reisen – mit dem ICE, IC oder EC. Buchbar ist jeweils eine einfache Fahrt. Benötigst du auch eine Rückfahrt, musst du zwei separate Buchungen vornehmen. Du solltest allerdings schnell sein: Denn die Aktion gilt nur bis zum 31. Oktober oder solange der Vorrat reicht. Die Fahrt muss bis zum 31. Oktober gebucht werden, muss aber nicht innerhalb des Aktionszeitraums stattfinden. Das heißt, du kannst heute auch ein Ticket kaufen, das erst für eine Zugfahrt in einem halben Jahr gültig ist. Zudem ist beim Sparpreis BahnBonus das City-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr enthalten.

Deutsche Bahn Aktion: Das musst du beachten

Es gibt aber einen Haken an der Aktion: Du musst entweder Besitzer einer BahnCard oder ein BahnBonus-Teilnehmer sein. Für Kunden ohne diese Karten gilt das exklusive Angebot nicht. Allerdings können BahnCard- oder BahnBonus-Inhaber bis zu vier weitere Erwachsene bei der Buchung angeben. Die Mitreisenden zahlen dann den Super-Sparpreis BahnBonus, ohne am Bonus-Programm teilnehmen zu müssen. Haben sie allerdings eine BahnCard, können die Kundennummern ebenfalls bei der Buchung für einen weiteren Rabatt angegeben werden. Kinder bis 14 Jahre reisen kostenlos mit. Doch Vorsicht: Sie müssen auf der Fahrkarte eingetragen sein.

Die Tickets gelten in erster Linie für Fernverkehrszüge, also ICEs, ICs, oder ECs der Deutschen Bahn. Du kannst den Regionalverkehr, also REs oder auch Straßenbahnen im öffentlichen Nahverkehr, nur direkt vor oder nach deiner Zugfahrt nutzen – und auch nur dann, wenn es in der Reiseverbindung festgehalten ist.

Ferner solltest du wissen, dass das Super Sparpreis Tickets nicht stornierbar ist. Wer aber auf Nummer Sicher gehen will, kann für 21,50 Euro ein Sparpreis BahnBonus Ticket buchen und bekommt die Option, die Fahrt zu stornieren. Doch Obacht: Das Bearbeitungsentgelt beträgt 10 Euro. Die Auszahlung erfolgt in Form eines Gutscheins, der 3 Jahre gültig ist. Zudem ist eine Stornierung ab dem Reisetag ausgeschlossen.

SPARPREIS TICKETS NOCH GÜNSTIGER MACHEN

Bist du im Besitz einer BahnCard 25 oder 50, kannst du den Sparpreis oder Super Sparpreis nochmals drücken. Die Deutsche Bahn gibt an: „Mit der BahnCard erhalten Sie 25 Prozent Rabatt auf alle BahnBonus Sparpreisangebote.“

→ Bahn-Flatrate so günstig wie nie: Das Klimaticket macht es möglich

Solltest du weder eine BahnCard haben, noch ein BahnBonus-Teilnehmer sein, kannst du das relativ schnell und einfach ändern. Vor allem die Beantragung der BahnBonus-Card geht schnell: Du musst dich dafür einfach nur auf der Homepage der Deutschen Bahn registrieren und bekommst die Karte per Post zugeschickt. Gleiches Spiel gilt für die BahnCard. Die Zusendung kann zwar etwa länger dauern. Sobald die Karte jedoch freigeschaltet ist, kannst du sie direkt digital nutzen – ohne, dass die physische Karte bei dir eingetroffen ist.

Jetzt weiterlesen Autofahrer lieben es: Das passiert 2021 mit allen Autoreifen