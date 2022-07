Deutsche Bahn gelingt Coup: ICE-Züge bekommen neue Aufgabe

Sollte dir in den nächsten Tagen irgendwo in Deutschland ein ICE der Deutschen Bahn (DB) im Design eines Flugzeug-Rumpfs auffallen: Nein, das ist kein Scherz. Die Deutsche Bahn nähert sich tatsächlich der zivilen Luftfahrt an, indem sie ab dem 1. August dem 1997 unter anderem von Lufthansa gegründeten Airline-Bündnis Star Alliance beitritt. Und der ICE im Star-Alliance-Design soll rollender Botschafter dieser neuen Partnerschaft sein. Denn die Deutsche Bahn ist das erste Unternehmen überhaupt, das außerhalb der Luftfahrt zum erlesenen Kreis der Star-Alliance-Partner zählt.

Star Alliance Partnerschaft der Deutschen Bahn baut auf Lufthansa Express Rail auf

In Deutschland ist das Zusammenspiel zwischen Schiene (DB) und Luftfahrt (Lufthansa) schon lange etabliert. Zahlreiche Schnellzüge sind auf Verbindungen zum Flughafen Frankfurt mit Express-Rail-Plätzen ausgestattet. Diese Sitzplätze sind bisher primär für Lufthansa-Passagiere reserviert, die mit einem kombinierten Ticket per Zug zum Flughafen reisen. Und genau an diese Kooperation soll nun die Star-Alliance-Partnerschaft anknüpfen. Ab August stehen die Express-Rail-Plätze folglich auch Passagieren sämtlicher Star-Alliance-Fluggesellschaften zur Verfügung. Etwa von United (USA), Air China, Singapore Airlines oder Turkish Airlines.

Für Michael Peterson, Vorstand DB Personenfernverkehr, ist der Anschluss von Zügen an den Luftverkehr eine logische Konsequenz, um CO₂-Emissionen zu verringern. Das belege auch das in den vergangenen Jahren ausgebaute Angebot an Lufthansa-Express-Rail-Verbindungen. Dort haben sich die Buchungszahlen laut Angaben der DB seit 2010 mehr als verdoppelt. Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister ergänzt: „Mobilität der Zukunft heißt Herausforderungen gemeinsam meistern. Die erfolgreiche Lufthansa Express Rail Kooperation ist dafür ein herausragendes Beispiel – darauf basierend gehen wir jetzt konsequent den nächsten Schritt.“

Ein ICE im Design der Star Alliance rollt künftig quer durch Deutschland.

Meilen sammeln im Zug zum Flug

Natürlich wird es künftig im Zug auch möglich sein, Meilen zu sammeln. Alle Passagiere, die mit einer der aktuell 26 zur Star Alliance zählenden Fluggesellschaften in oder aus Richtung Flughafen Frankfurt mit der Bahn im Fernverkehr fahren, sollen eine Meilengutschrift auf dem Konto des von ihnen genutzten Vielfliegerprogramms erhalten; etwa Miles & More von der Lufthansa. Passagiere, die in der Business- oder First-Class reisen, erhalten zudem Zutritt zu den DB Lounges. Und natürlich sollen alle Star-Alliance-Kunden vom Komfort des AirRail Check-In-Bereichs am Bahnhof des Flughafens profitieren.

Klar ist schon jetzt, dass die DB nicht der einzige intermodale Partner des Luftfahrt-Bündnisses Star Alliance bleiben soll. Weitere Partnerschaften sind für die Zukunft nämlich ausdrücklich erwünscht. Langfristig ist zudem vorstellbar, dass die Schnellzüge der Bahn auch innerdeutsche Verbindungen bei Lufthansa ersetzen oder zumindest ergänzen. Denkbar wäre das unter anderem bei Verbindungen von Frankfurt nach Düsseldorf, Stuttgart oder Nürnberg. Voraussetzung wäre allerdings, dass die Bahn mehr Sprinter-Verbindungen etabliert, die direkt und ohne Zwischenstopp zwischen Großstädten verkehren.